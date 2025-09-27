La zucca rappresenta ogni anno un punto di riferimento culinario per le pietanze autunnale. Sapore dolce, colore arancione e consistenza squisita: ci sono tantissimi modi per prepararla e la si trova sempre anche nei ristoranti più pregiati, proprio perché rappresenta l’ortaggio d’eccellenza per chef e cuochi affermati. Ecco tre piatti molto diversi ma tutti molto gustosi e facili da preparare.

Ingredienti per una teglia 30×20 cm

Iniziare dalla besciamella. Versare in un pentolino il latte, aggiungere noce moscata, sale e pepe nero e portare a bollore. In un’altra pentola versare il burro a cubetti e lasciarlo fondere, per poi aggiungere la farina tutta in una volta, mescolando rapidamente con una frusta fino ad ottenere un bel roux dorato. Unire il latte caldo, mescolando sempre con la frusta, e cuore finché la besciamella non si sarà addensata. Sbucciare la zucca e tagliarla a cubetti.

Tritare finemente il rosmarino, trasferendola in una pentola con olio e aglio, lasciando insaporire a fiamma media. Aggiungere sale, pepe e noce moscata. Mescolare bene, lasciarla rosolare e coprire con un coperchio, abbassando poi la fiamma e lasciando cuocere per circa 15/20 minuti. Comporre la lasagna.