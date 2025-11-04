Stamattina aveva voglia di qualcosa di sfizioso ma senza passare ore ai fornelli. Giusto delle patate e un po’ di speck in frigo… e improvvisamente ho pensato: perché non fare quelle patate al forno che girano ovunque sui social? Sapete, quelle croccanti fuori, morbide dentro e profumatissime di timo?

Patate e speck, così semplici, possono davvero diventare un piatto da urlo? Invece sorpresa delle sorprese, bastano pochi minuti di cottura e il risultato è pazzesco. Croccanti, saporite, con quel profumo di timo che ti fa sorridere già mentre cucini. È una ricetta leggera ma golosa, perfetta quando vuoi coccolarti senza sensi di colpa.

Patate al forno con speck: ricetta veloce

E la cosa migliore? Non serve essere chef esperti o avere ingredienti stravaganti: bastano prodotti semplici e di qualità per trasformare una cena veloce in un piccolo piacere quotidiano. L’abbinamento patate-speck è incredibilmente versatile: puoi accompagnarlo a un’insalata fresca, a un uovo all’occhio di bue. E’ una ricetta che ti fa venire l’acquolina in bocca prima ancora di sederti a tavola. Una vera coccola che conquista tutti, grandi e piccini.

Ingredienti

8 patate

500 g di speck

Olio extravergine d’oliva q.b.

Qualche rametto di timo fresco

Preparazione

Metti le patate in una pentola con acqua fredda e porta a ebollizione. Fai bollire per circa 30 minuti, finché non diventano tenere. Scola e lascia raffreddare. Sbuccia le patate e tagliale a spicchi regolari. Avvolgi ogni spicchio di patata in una fetta di speck, facendo attenzione a coprirle bene. Versa un filo d’olio extravergine in una padella capiente e aggiungi qualche rametto di timo. Adagia gli spicchi di patata avvolti nello speck nella padella e cuoci per alcuni minuti su ogni lato, finché non diventano dorati e croccanti. Trasferisci su un piatto da portata e servi subito, ancora caldi, con il profumo del timo che riempie la cucina.

Se vuoi dare un tocco più goloso, puoi spolverare un po’ di formaggio grattugiato sugli spicchi appena prima di servire, oppure provare speck affumicato leggermente più spesso per una crosticina extra. Per una versione più aromatica, aggiungi qualche fogliolina di rosmarino insieme al timo, oppure un pizzico di paprika dolce per un colore più intenso.

Queste patate non sono solo un contorno: diventano il protagonista della tavola. Ogni boccone ti coccola, con quella croccantezza che conquista tutti, grandi e piccini. Fidatevi, è una di quelle ricette che provi una volta e poi rifai all’infinito, soprattutto quando hai voglia di qualcosa di semplice, veloce e incredibilmente buono.