Ci sono sapori che raccontano storie, profumi che evocano paesi lontani e tradizioni tramandate di generazione in generazione, che ispirano avventure e scoperta. E quando la semplicità incontra la cultura, nascono piccole meraviglie che conquistano già al primo assaggio, basta un morso per mettersi in viaggio.

Tra queste delizie spiccano i baghrir, frittelle tipiche marocchine dalla superficie costellata di minuscoli buchi, così soffici da sembrare spugne dorate. Originarie del Maghreb, queste specialità sono perfette per accompagnare sia dolce che salato, ideali per una colazione ricca o una merenda originale.

Realizzarle è sorprendentemente facile, gli ingredienti sono semplici, farina di semola e 00, zucchero, lievito di birra secco e per dolci e sale. Il segreto sta tutto nella consistenza dell’impasto, che deve essere ariosa e omogenea, grazie alla particolare lavorazione degli ingredienti, con pochi e semplici passi.

Si comincia unendo le due farine in una ciotola, insieme allo zucchero, al lievito di birra secco, al pizzico di sale e all’acqua. Si mescola brevemente e poi si passa tutto al frullatore per circa un minuto, questo passaggio è fondamentale per ottenere una consistenza spumosa.

Una volta frullato, il composto viene trasferito di nuovo in una ciotola, si aggiunge il lievito per dolci, s amalgama bene e si lascia riposare. Il tempo che la miscela si stabilizzi e si procede con la cottura, padella antiaderente, fuoco medio e una sola faccia da cuocere.

Non bisogna girare i baghrir, basta attendere che si formino le caratteristiche bollicine sulla superficie, segno che l’impasto sta cuocendo correttamente. Quando tutta la parte superiore appare asciutta e piena di fori, la frittella è pronta per essere tolta dal fuoco e messa a raffreddare.

I baghrir possono essere serviti subito, magari con miele caldo e burro fuso, oppure farciti con marmellata, crema di nocciole, formaggi morbidi o persino salumi. Sono estremamente versatili, e proprio questa loro capacità di adattarsi a ogni palato li rende irresistibili, adatti a ogni evenienza e occasione.

Ingredienti

280 ml di acqua

130 g di farina di semola

60 g di farina 00

10 g di zucchero

3 g di lievito di birra secco

8 g di lievito in polvere per dolci

1 pizzico di sale

Preparazione

In una ciotola, uniamo farina di semola, farina 00, zucchero, lievito di birra secco, sale e acqua, mescoliamo grossolanamente e versiamo tutto nel frullatore. Una volta amalgamato bene il composto, che incorporerà l’aria necessaria, trasferiamolo nella ciotola e aggiungiamo il lievito per dolci, mescolandolo bene.

Nel frattempo, scaldiamo una padella antiaderente e cuociamo l’impasto un mestolo alla volta, senza girarlo, finché si formano le bollicine in superficie. Lasciamo asciugare per qualche secondo e le frittelle sono pronte per essere servite e farcite come meglio preferiamo.