Oggi vi portiamo alla scoperta di un hamburger speciale, dove melanzane, patate e scamorza si fondono in un burger vegetariano irresistibile e innovativo. Il risultato è croccante fuori, morbido e filante dentro, perfetto per stupire amici e familiari, ma soprattutto sarà la gioia dei più piccoli.

Il procedimento richiede cura e qualche piccolo trucco, la polpa di melanzana va cotta al forno e lasciata scolare per eliminare l’acqua in eccesso. Le patate devono essere ben schiacciate, quasi come fossero purè, mentre il pane raffermo serve ad aggiungere struttura e morbidezza al nostro burger.

Ingredienti

400 g polpa di melanzane

150 g patate

50 g mollica di pane

60 g formaggio grattugiato

30 g pomodori secchi

150 g scamorza

Timo, sale e pepe q.b.

150 g farina 00

180 ml acqua

500 g pane grattugiato

1 l olio per friggere

Maionese:

160 ml olio di semi

80 g albume

1 pizzico di sale

1 cucchiaio succo di limone

1 ciuffo di basilico

Per completare l’hamburger:

Pane per hamburger

2 pomodori

1 cespo di insalata

10 anelli di cipolla

Olio, origano, sale e pepe

Procedimento

Bucherelliamo la melanzana e cuociamola in forno a 180° per 20 minuti, recuperariamo la polpa e lasciamola a scolare in un colino per una notte. In una ciotola uniamo melanzana, patate schiacciate, mollica di pane, pomodori secchi, timo, sale, pepe e formaggio, impastando fino a ottenere un composto compatto.

Copriamolo la ciotola con della pellicola per alimenti e lasciamo a riposare in frigorifero per 30 minuti, questo permetterà al composto di addensare ulteriormente. Trascorso il tempo necessario, passiamo a formare i burger, inserendo dei pezzetti di scamorza al centro e rassodando in frigorifero o freezer per qualche minuto.

Prepariamo ora la pastella, con acqua e farina, passiamo i burger nella pastella e poi nel pangrattato, la panatura deve essere molto compatta. Nel frattempo, mettiamo l’olio a riscaldare e prepariamoci a friggere i nostri burger fino a doratura, dovranno essere croccanti fuori e morbidi dentro.

Come contorno basteranno dei pomodorini, tagliati a metà e conditi con sale e origano, come una semplice insalata da mettere a tavola. Ma per un tocco in più, affettiamo della cipolla a rondelle grossolane e friggiamole dopo averle passate nella pastella e impanate come il burger.

Per finire, una maionese homemade da leccarsi i bassi, frulliamo albume, olio, limone, sale e basilico per un tocco fresco e gustoso. Adesso, non resta che comporre il nostro hamburger di melanzana, panino tostato alla base, maionese, pomodoro, burger e anelli di cipolla.