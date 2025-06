Con l’arrivo dell’estate, cresce il desiderio di piatti leggeri, ricchi di colore e perfetti da servire in occasioni conviviali. La mozzarella ripiena di verdure è una proposta originale che trasforma un classico della tavola italiana in un antipasto o secondo piatto creativo e sorprendente. Il suo punto di forza è l’unione tra la morbidezza della mozzarella fiordilatte o di bufala e il gusto fresco delle verdure estive, da preparare in pochi minuti.

Come preparare la mozzarella ripiena passo dopo passo

Per ottenere 6-8 porzioni bastano 16 mozzarelle, una manciata di pomodorini, melanzane, zucchine, peperoni, cipollotto, una patata, basilico fresco, olio extravergine e sale. Dopo aver lavato e tagliato a cubetti le verdure, si comincia rosolando le melanzane in padella, poi si uniscono patate, peperoni e zucchine con un filo d’olio. Infine, si aggiungono pomodorini e cipollotto e si cuoce il tutto per una decina di minuti, lasciando le verdure leggermente croccanti.

Quando il ripieno si raffredda, si passa alla preparazione delle mozzarelle: vanno scolate, private della calotta superiore e svuotate delicatamente con un cucchiaino, in modo da ottenere dei cestini candidi e compatti. A questo punto non resta che farcire con le verdure, aggiungere se si desidera una spolverata di pepe nero, e richiudere ogni mozzarella con la calotta rimossa.

Le mozzarelle ripiene possono essere servite subito oppure conservate in frigorifero per un’occasione speciale, senza perdere freschezza né consistenza. Ideali per buffet, cene all’aperto o aperitivi eleganti, si adattano facilmente a ogni occasione.

Una ricetta sana, estiva e ricca di gusto

Il successo della mozzarella ripiena sta nella semplicità degli ingredienti e nella possibilità di variare il ripieno con ciò che si ha a disposizione, rendendola personalizzabile e mai banale. Grazie all’apporto delle verdure, si tratta anche di un piatto equilibrato e nutriente, perfetto per chi cerca un’opzione fresca e leggera senza rinunciare al sapore.

L’aggiunta di basilico fresco e di olio extravergine di oliva completa il piatto con profumi tipicamente mediterranei. La versatilità di questa ricetta la rende adatta anche a regimi alimentari diversi: può essere completamente vegetariana e si presta ad essere arricchita con legumi, cereali o spezie.

Chi desidera variare ulteriormente può provare anche alternative fredde con mousse di yogurt, uova sode o creme a base di formaggi spalmabili e aromi estivi. La mozzarella, grazie alla sua struttura e neutralità, si presta infatti a tantissime combinazioni diverse, sempre all’insegna della stagionalità e della freschezza.