La besciamella rappresenta la base di tanti piatti della tradizione culinaria italiana ma può essere utilizzata anche per sperimentare e creare nuovi piatti basandosi sulla fantasia. Spesso, per questioni di tempo, si è soliti acquistare la besciamella già pronta al supermercato ma prepararla a casa è davvero semplice perché sono sufficienti latte, farina, burro e noce moscata.

Solitamente, quando viene preparata a casa si fanno dosi importanti e, spesso, avanza dopo aver utilizzato quella necessaria per una ricetta. Quel che è importante sapere è che la besciamella avanzata non va buttata ma può essere utilizzata per varie ricette. Ad esempio, unita alle verdure come le zucchine, dà vita ad un contorno davvero succulento. Tuttavia, con la besciamella avanzata si possono fare dei piatti davvero stellati.

Come utilizzare la besciamella avanzata

La besciamella avanzata, unita ad altri ingredienti che, spesso, si trovano facilmente in casa, può dare vita a dei piatti davvero succulenti. Se, dunque, dovete organizzare una cena all’improvviso e avete della besciamella avanzata, potete preparare sia degli antipasti che dei primi.

La besciamella, unita a patate tagliate a cubetti e prosciutto cotto, crea uno sfornato davvero super buono dopo aver messo il tutto in una teglia da mettere in forno. Con la besciamella avanzata, però, potete preparare degli ottimi primi piatti. Oltre alle classiche lasagne, anche in padella, se avete del tempo a disposizione, potete preparare gli gnocchi fatti in casa (in alternativa vanno benissimo quelli che si acquistano al supermercato, ndr).

Cuocete gli gnocchi in abbondante acqua salata, disponeteli in una ciotola e amalgamateli con la besciamella. Aggiungete formaggio grattugiato, il prosciutto cotto spezzettato o a dadini e qualche pezzetto di formaggio a pasta filata. Mettete il tutto in una pirofila, livellate e coprite con un’abbondante dose di pane grattugiato. Fate cuocere in forno per dieci minuti tenete a 200° e gli ultimi minuti passate alla modalità grill per creare una gratinatura croccante.

Se preferite piatti più sbrigativi e che non richiedono l’utilizzo del forno, potete optare per una pasta più veloce. Cuocete in abbondante acqua salata la pasta come penne ma anche tagliolini. Scolate al dente; aggiungete mozzarella e prosciutto cotto e rovesciate tutto in una padella a cui andrete poi ad aggiungere formaggio o parmigiano grattugiato e la besciamella. Coprite e fate cuocere per una decina di minuti o il tempo necessario per far sciogliere la mozzarella. Spegnete il fuoco e servite ben calda.

In questo modo, utilizzando pochi ingredienti, non solo non butterete la besciamella avanzata, ma darete vita a piatti davvero succulenti e che piaceranno a tutti.