Ogni anno, quando inizia a fare freddo e le luci cominciano a spuntare qua e là, mi torna in mente quel profumo irresistibile dei mercatini di Natale. Le mandorle pralinate, per me, sono proprio questo: un ricordo che scalda. E la parte più bella? Non serve aspettare dicembre o uscire di casa per riviverlo. Bastano pochi ingredienti, una padella o una friggitrice ad aria e quel trucchetto che la nonna mi ripeteva ogni volta: ‘Non avere fretta, lascia che lo zucchero faccia amicizia con la mandorla’.

Mandorle pralinate pronte in un attimo

Queste mandorle pralinate sono perfette da sgranocchiare davanti a un film, da mettere in un barattolo regalo o da servire in tavola tra un brindisi e l’altro. Se vuoi divertirti a variarle, puoi aggiungere cacao amaro per un twist più goloso, oppure sostituire la cannella con scorza d’arancia per un profumo ancora più festivo. Insomma, in soli 5 minuti prepari qualcosa di semplice ma estremamente goloso. Ed è davvero una ricetta facilissima da fare anche se non lo sembra, buonissima e incredibilmente veloce, che sa di famiglia e magia natalizia.

Ingredienti per 6 persone

400 g di mandorle (meglio non pelate)

160 g di zucchero

100 ml di acqua

Cannella a piacere

2 cucchiai di vanillina

Preparazione

La prima cosa che faccio è scegliere mandorle non pelate, tengono meglio la cottura e rilasciano un profumo pazzesco. Le verso nella ciotola della friggitrice ad aria e sotto metto un foglio di carta da forno. Fidati, è il modo più semplice per evitare che si attacchino quando lo zucchero comincia a sciogliersi.

A questo punto aggiungo lo zucchero, che è proprio ciò che creerà quella crosticina croccante che tutti amiamo. Poi l’acqua, che ha un ruolo fondamentale perché aiuta lo zucchero a fondersi senza bruciare e a distribuire il caramello in modo uniforme. Dai una mescolata.

Ora aromatizziamo con la cannella e la vanillina. Bastano pochi secondi perché la cucina inizi a profumare di feste, di vin brulé, di giornate fredde con le mani nelle tasche. Mescolo un’ultima volta per assicurarmi che tutto sia uniforme e poi passo alla cottura.

Nella friggitrice ad aria imposto 180 gradi per circa 10 minuti. La caramellatura deve essere dorata ma non troppo scura. In padella il procedimento è lo stesso, ma richiede un attimo in più di attenzione mentre l’acqua evapora e lo zucchero si cristallizza prima… e si caramella subito dopo.

Quando il profumo diventa irresistibile, significa che ci siamo. Appena tiepide, croccano sotto i denti come quelle dei mercatini. E giuro: ogni volta resto sorpresa da quanto sia semplice ottenere un risultato così perfetto.