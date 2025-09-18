In un momento dell’anno in cui tutti sono concentrati sulla ripresa delle buone abitudini alimentari e sull’attività fisica, c’è chi sceglie di concedersi una pausa dal rigore della dieta. È il caso della giornalista Veronica Elia, che ha deciso di preparare un piatto dal sapore intenso e avvolgente firmato dallo chef Andrea Mainardi: gli spaghetti ai funghi con fonduta di taleggio e prosciutto crudo. Una ricetta autunnale che celebra la stagione con ingredienti genuini e un equilibrio di sapori irresistibile.

La ricetta degli spaghetti ai funghi di Andrea Mainardi: un omaggio al gusto senza pensare alle calorie

Settembre rappresenta tradizionalmente il momento del rientro alle routine salutari: mangiare sano, bere molta acqua, fare esercizio fisico, e rinunciare a fumo e alcol. Tuttavia, come sottolinea Veronica Elia, ogni tanto è necessario concedersi un piatto che risvegli i sensi e faccia dimenticare il conteggio delle calorie. Gli spaghetti ai funghi di Andrea Mainardi si rivelano così un comfort food perfetto per una serata in compagnia, capace di stupire anche gli ospiti più esigenti.

Andrea Mainardi, noto cuoco bergamasco, volto televisivo e imprenditore nel settore gastronomico, ha reso celebre questa preparazione capace di coniugare semplicità e gusto. Questa ricetta è un trionfo della cucina italiana tradizionale rivisitata con un tocco personale dallo chef Mainardi, che ha costruito la sua carriera tra ristoranti prestigiosi come L’Albereta di Gualtiero Marchesi e la partecipazione a programmi televisivi di successo come La prova del cuoco e È sempre mezzogiorno. La sua cucina è sinonimo di autenticità e qualità, valori che emergono chiaramente in piatti come questo.

Ingredienti

320 grammi di spaghetti

800 grammi di funghi finferli freschi

200 grammi di prosciutto crudo

uno spicchio d’aglio

un bicchiere di vino bianco frizzante

prezzemolo fresco

olio extravergine d’oliva

sale e pepe qb

300 grammi di taleggio

500 millilitri di panna fresca

Preparazione

La preparazione inizia mettendo a bollire una pentola con acqua salata per la pasta. Nel frattempo, in una padella si scalda l’olio extravergine con l’aglio affettato sottile. Quindi si aggiungono i funghi finferli, precedentemente puliti con cura per mantenere intatti i sapori. Dopo averli insaporiti con sale e pepe, si sfuma il tutto con il vino bianco frizzante, aggiungendo infine il prosciutto crudo tagliato a listarelle. La pasta, scolata al dente, viene saltata insieme al condimento e al prezzemolo tritato fresco, per poi essere servita con una generosa colata di fonduta di taleggio, che dona cremosità e un sapore avvolgente.

Il valore degli ingredienti e dell’artigianalità

I funghi finferli, protagonisti del piatto, sono un ingrediente stagionale tipico dell’autunno, apprezzato per il loro aroma intenso e la consistenza carnosa. L’abbinamento con il prosciutto crudo aggiunge una nota sapida e leggermente affumicata, mentre la fonduta di taleggio e panna regala una morbidezza che avvolge il palato. L’uso dell’olio extravergine d’oliva contribuisce a esaltare il profilo aromatico senza appesantire.

Questa ricetta riflette l’attenzione alla qualità degli ingredienti tipica della cucina italiana contemporanea, dove la valorizzazione dei prodotti locali e freschi è fondamentale. La semplicità della preparazione permette a chiunque di replicare a casa un piatto da ristorante, confermando la filosofia dello chef Mainardi di rendere accessibile a tutti la buona cucina.