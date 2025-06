C’è qualcosa nell’estate che risveglia la voglia di semplicità, di freschezza, non solo vacanze in grande stile, ma anche piccole gioie da gustare nascosti all’ombra. In un pomeriggio assolato, nulla è più irresistibile di un gelato fatto in casa, soprattutto se è facile, veloce e conquista grandi e piccini.

Tra i desideri più golosi dell’estate c’è sicuramente il re indiscusso del refrigerio, il gelato, artigianale o confezionato che sia, ognuno ha il suo preferito. Ma per preparare questo dolcetto non servono gelatiere o lunghe preparazioni complicate, bastano pochi ingredienti per un Maxibon fatto in casa buono come l’originale.

Sono perfetti per i bambini, ma anche per chi cerca uno spuntino fresco e goloso da gustare in terrazza o da servire agli amici. E in più, sono senza latte e super leggeri, quindi più che perfetti per chi vuole tenere sotto controllo apporto calorico e salute.

Ingredienti per 8 gelati:

32 biscotti secchi

200 ml di panna vegetale da montare

300 g di cioccolato fondente

Nocciole tostate tritate

Iniziamo foderando una teglia con carta forno e sistemando metà dei biscotti come base, come se fossero il fondo di una torta, senza spazi. Subito dopo si può montare la panna vegetale, potete usare quella che preferite e mescolatela alla fine con il cioccolato fondente tagliato a scaglie sottili.

Con l’aiuto di un cucchiaio o una spatola, distribuiamo il composto sui biscotti, livellandolo con cura in modo che risulti come una farcia uniforme. Adesso possiamo chiudere ogni “panino” di gelato con un altro biscotto e riporre la teglia in congelatore per almeno cinque ore, così che tutto solidifichi bene.

Trascorso il tempo necessario, tiriamo fuori dalla teglia i gelati, aiutandoci delicatamente con la carta forno e mettiamoli su un piano di lavoro. Usando un coltello, tagliamo adesso i nostri sandwich di gelato, sezioniamo i biscotti a coppie di due, proprio come se fossero un classico Maxibon.

A parte sciogliamo il cioccolato fondente e uniamolo alle noci tostate e tritate, servirà per creare la tipica copertura dello storico gelato. Versiamo il composto in un bicchiere abbastanza largo da poterci intingere i nostri biscotti, per ricoprire i panini a dovere senza però sporcare tutto il resto.

Ultimo passaggio in freezer, per una decina di minuti e i gelati sono pronti da servire, croccanti fuori, cremosi dentro e dal sapore unico. Un’alternativa sana, golosa e perfetta per affrontare il caldo con dolcezza, senza che si debba preoccupare di intolleranze o di calorie in eccesso.