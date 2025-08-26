Le vacanze sono finite per tante persone e con la ripresa del lavoro e delle varie attività quotidiane si ha sempre meno tempo da dedicare alla cucina per portare in tavola piatti sani e nutrienti. Ad aiutare, però, tutti coloro che non riescono a trascorrere tanto tempo in cucina è Matteo Sciaudone che, come si legge nella descrizione del suo profilo, aiuta le persone a dimagrire senza rinunce alimentare e ore di allenamento cardio.

Sono tantissime le ricette e i segreti che svela e tra i tanti video, uno in particolare, sta spopolando perché dedicato ad una ricetta semplice, super veloce e che può essere realizzata anche da chi ha davvero poca dimestichezza in cucina. Gli ingredienti principali, infatti, sono semplicemente del tonno e un uovo, ingredienti che si trovano facilmente in tutte le case.

Il piatto gourmet realizzato con tonno e uovo: la ricetta super veloce e buonissima

Se non hai tempo ma vuoi comune dimagrire, la ricetta che propone Matteo Sciaudone è quella a cui non potrete più rinunciare. Per realizzare questo piatto super buono, nutriente e ricco di proteine servono pochissimi ingredienti che sono:

2 uova

una scatoletta di tonno

paprika

curcuma

sale

pepe

cipolla

formaggio lighy (il vostro preferito, ndr)

La prima cosa da fare è rompere un uovo in una scatoletta di tonno esattamente come potete vedere nel video sottostante. Versate il tutto in una ciotola e per avere una bomba di proteine aggiungere un altro uovo. Per rendere il piatto più appetitoso, oltre al sale e al pepe, aggiungete le vostre spezie preferite come paprika e curcuma.

Mescolate bene e passate alla cottura. Prima rosolate degli anelli di cipolla, una verdura che è ricca di antiossidante naturali e solo quando saranno ben dorati versate il composto di tonno e uova. Rosolate da entrambi i lati fino a doratura e pochi secondi prima di spegnere il fornello aggiungete del formaggio light grattugiato o se preferite anche del parmigiano.

Matteo Sciaudone consiglia il formaggio light perché meno grassoso e meno calorico rispetto al parmigiano ma comunque ottimo per le proteine che contiene.

Aggiungete il coperchio per far sciogliere il formaggio e servite ben caldo. Il vostro piatto gourmet sarà pronto per essere gustato. Si tratta di una ricetta veloce, incredibilmente proteica e buona come assicura l’influencer che ha provato il piatto prima di consigliarlo a tutti i suoi followers.