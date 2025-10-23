Con l’arrivo della stagione fredda, i profumi avvolgenti dei dolci alle mele tornano a riscaldare le cucine di tutta Italia. Tra le ricette più apprezzate, la torta tutta mele cremosa allo yogurt greco si distingue per la sua consistenza soffice e il sapore delicato, un vero e proprio comfort food autunnale che conquista per la sua capacità di sciogliersi in bocca.

La torta tutta mele cremosa allo yogurt greco: semplicità e bontà

La ricetta descritta mostra come la mela sia un ingrediente versatile e insostituibile nella tradizione dolciaria europea, capace di adattarsi a diversi impasti e preparazioni, dalla cremosità dello yogurt greco alla morbidezza dell’impasto. Questo dolce non solo soddisfa il palato, ma evocano anche ricordi e atmosfere legate alla convivialità e alla stagionalità.

Si tratta di una torta semplicissima perfetta per la colazione e la merenda, un dolce facile da realizzare e semplicissimo: la torta yogurt e mele è soffice e profumata, genuina e golosa. La ricetta è per realizzare una torta rotonda in uno stampo della dimensione di 22 cm di diametro.

Ingredienti

3 uova

100 g di zucchero

220 g di farina 00

600 g di mele

scorza di 1 limone

150 g di yogurt greco

50 ml di olio di semi di mais

1 bustina di lievito per dolci

60 ml di acqua

1 pizzico di sale

Preparazione

Per prima cosa tagliare le mele a fettine. Poi montare le uova con lo zucchero e la buccia di limone, aggiungere lo yogurt greco e poi la farina setacciata insieme al lievito e al sale. Si incorpora quindi l’olio e l’acqua, ottenendo un impasto omogeneo. Le mele sbucciate e affettate vengono infine amalgamate all’impasto che viene versato in una tortiera da 22 cm, per poi essere cotto in forno statico a 175° per circa 45 minuti. Il risultato è una torta umida, morbida e profumata, perfetta per le colazioni o le merende di stagione.

Consigli e varianti

La conservazione suggerisce di mantenere la torta in frigorifero per 2-3 giorni, soprattutto nei mesi più caldi, data l’elevata umidità.

Questo classico intramontabile si affianca a varianti regionali e internazionali, come il tradizionale Strudel di mele del Trentino Alto Adige e la famosa Szarlotka polacca, ognuna con caratteristiche uniche ma sempre all’insegna della genuinità e del gusto. Si possono usare vari tipi di mele, si consiglia ad esempio di utilizzare le mele golden, ma in alternativa si possono adoperare le renette o le pink lady.

In questa ricetta c’è lo yogurt greco bianco, ma sesi vuole si può utilizzare dello yogurt alla frutta, non ci sarà nessun problema nella riuscita della torta, solo un piacevole aroma al gusto di yogurt utilizzato, preferibilmente al gusto mela.