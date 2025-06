In un tempo in cui i rincari delle bollette di luce e gas impongono un’attenzione maggiore ai consumi domestici, arriva una soluzione golosa e sostenibile per chi ama i dolci: la torta di ciliegie cotta interamente in padella. Un metodo che permette di risparmiare energia, evitando l’uso del forno, tradizionalmente il maggior responsabile dei consumi in cucina, soprattutto per le preparazioni dolciarie lunghe.

Il forno addio: la torta di ciliegie si cuoce in padella

Con l’aumento dei costi energetici a causa dell’inflazione, adottare strategie per ridurre il consumo di elettrodomestici è diventato imprescindibile. Tra questi, il forno è il più dispendioso, specie durante la stagione estiva quando il clima afoso rende l’uso del forno ancora più sgradito. La ricetta della torta di ciliegie in padella arriva così come una piacevole sorpresa, semplice e veloce da realizzare, che sfrutta le proprietà di un frutto di stagione molto amato, la ciliegia, e che permette di preparare un dolce gustoso senza accendere il forno.

Ingredienti

200 g di farina 00

3 uova

100 g di zucchero

50 ml di latte

50 ml di olio di semi

Scorza grattugiata e succo di 1/2 limone

1/2 bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Preparazione

Il procedimento inizia con la preparazione della padella antiaderente, rivestita da un disco di carta forno inumidito e modellato per aderire perfettamente al fondo. Le ciliegie, tagliate a metà e disposte con la parte interna verso il basso, vengono sistemate a cerchi concentrici per coprire tutta la superficie. In una ciotola, si montano le uova con lo zucchero e un pizzico di sale fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Si aggiungono poi l’olio di semi di girasole e il latte (anche di soia o avena, per chi preferisce una versione vegana o senza lattosio), seguiti da scorza grattugiata e succo di mezzo limone. Infine si incorporano la farina 00 (o un mix senza glutine composto da farina di riso, fecola di patate e amido di mais) e mezza bustina di lievito per dolci, mescolando delicatamente per non smontare l’impasto.L’impasto viene versato sopra le ciliegie e livellato con cura. La padella viene coperta con un coperchio e posta sul fuoco a fiamma bassissima, possibilmente con uno spargifiamma per distribuire il calore in modo uniforme. Dopo circa 35-40 minuti la superficie del dolce sarà asciutta e compatta; a questo punto si rovescia la torta e si lascia cuocere per ulteriori 5 minuti per terminare la cottura. Il dolce va quindi fatto intiepidire prima di essere decorato con una spolverata di zucchero a velo e, a piacere, qualche ciliegia fresca per un tocco decorativo e gustoso.

Con questa ricetta della torta di ciliegie cotta in padella, si esalta il sapore genuino e dolce del frutto estivo, unendo tradizione e innovazione culinaria a un gesto di attenzione verso l’ambiente e il risparmio energetico.