In cucina non si butta via niente e tale regola si applica anche quando avanzano dei tuorli dopo aver utilizzato solo gli albumi per alcune ricette come le meringhe o una mousse. Per chi ama il salato, i tuorli possono essere usati per preparare un piatto di carbonara ma per gli amanti dei dolci, ci sono diverse ricette da poter realizzare.

La cucina italiana, infatti, offre varie soluzioni in cucina ed è in grado di accontentare i gusti di tutti utilizzando, spesso, ingredienti semplici, naturali e che si trovano facilmente in casa. Le uova fanno parte di questa categoria e i tuorli rappresentano un ingrediente d’oro per gli amanti della cucina. Se, dunque, in frigorifero, avete ancora dei tuorli avanzati, non buttateli perché ci sono dolci davvero strepitosi da poter preparare.

Come riciclare i tuorli avanzati: tutti i dolci che si possono realizzare

Il tuorlo d’uovo rappresenta un ingrediente principe della cucina italiana. Permette di colorare i piatti, di renderli più saporiti e anche di legare tra loro vari ingredienti permettendo di avere un risultato strepitoso. L’uovo è uno di quegli ingredienti che si usa sia per la preparazione di piatti salati che dolci. Con i tuorli avanzati si può preparare un’ottima crema catalana che è uno dei dessert più famosi della cucina spagnola. Gli ingredienti sono:

500 ml di latte

4 tuorli d’uovo

1 bastoncino di cannella

la scorza di un limone non trattato

70 gr di zucchero

20 gr di maizena

Zucchero per caramellare

Mettete in un pentolino il latte, il bastoncino di cannella e la scorza di limone; quindi portate ad ebollizione. A parte, sbattete i tuorli con lo zucchero fino a formare un composto liscio e poi aggiungete la maizena e mescolate.

Togliete dal latte il bastoncino di cannella e la scorza di limone. Poi versatelo, poco alla volta, nel composto preparato in precedenza e mescolate. Rimettete il pentolino sul fuoco e fate addensare il tutto. Versate la crema direttamene negli stampi monoporzione e lasciate riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Spolverate ogni porzione di crema con lo zucchero e per caramellare mettete in forno, modalità grill, per 5/10 minuti.

Si prepara con soli tuorli anche la torta di biscotti senza cottura. Gli ingredienti sono:

75 biscotti rotondi secchi

250 gr di burro morbido

250 gr di zucchero

3 tuorli d’uovo

200 ml di caffè

1 cucchiaino di zucchero

In una planetaria sbattete il burro per 5 minuti. Aggiungete lo zucchero e mescolate per 5 minuti e successivamente aggiungete i tuorli. Zuccherate il caffe e immergete i biscotti facendo un procedimento simile a quello che si fa quando si prepara il tiramisù. Ora disponete i biscotti in un vassoio, stendete uno strato di crema preparato precedentemente e alternate con uno strato di biscotti e crema fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Concludete spolverizzando i biscotti sbriciolati e lasciate riposare in frigorifero almeno per un paio d’ore prima di servire.