C’è chi apre il frigo e prepara il solito panino e chi, con gli stessi ingredienti, riesce a tirar fuori una cena completa. È quello che succede con il toast frittata proposto da Benedetta Parodi, una variante creativa e nutriente del classico toast. Una ricetta semplice, pronta in pochi minuti, perfetta per quando si ha poco tempo e tante cose da consumare. Il risultato? Un piatto unico che sembra uscito da un bistrot, ma si prepara con quello che hai già a casa. L’idea arriva direttamente dal canale YouTube ufficiale della conduttrice, dove l’ha realizzata in modo chiaro e alla portata di tutti.

Come si prepara il toast frittata e perché sta facendo impazzire il web

Benedetta Parodi parte da pochi ingredienti comuni: uova, pane in cassetta, formaggio, prosciutto e qualche aroma. Inizia facendo sciogliere una noce di burro in padella, poi sbatte tre uova in una ciotola aggiungendo sale, paprika, senape e pepe. Intanto, con un pennello da cucina, spennella le fette di pane solo da un lato, usando proprio il burro fuso.

Versa le uova in padella e lascia che inizino a rapprendersi leggermente, poi appoggia il pane sopra la frittata con la parte imburrata rivolta verso l’alto. Quando le uova sono cotte sotto, capovolge il tutto, portando il pane a contatto diretto con la padella. Con l’aiuto di un piatto, gira l’intera preparazione e riposizionala per tostare il lato giusto. A quel punto ripiega i bordi dell’uovo verso il centro, in modo da creare un involucro compatto.

Il tempo di una breve tostatura, ed è il momento della farcitura. Benedetta sceglie prosciutto cotto, camembert, pomodoro fresco e un po’ di insalata. Un giro di sale, una veloce ricottura e il formaggio si scioglie al punto giusto. Il risultato è un toast che unisce la consistenza della frittata alla croccantezza del pane dorato, con un cuore filante e saporito. Basta tagliarlo in due e servirlo caldo: un piatto che sorprende per semplicità e gusto.

Perché funziona anche come ricetta antispreco e idea per ospiti improvvisi

Quello che rende il toast frittata così apprezzato, oltre al sapore, è la sua versatilità totale. La farcitura si adatta a ciò che c’è in frigorifero: bacon, verdure cotte, formaggi avanzati, salumi vari. È un modo intelligente per non buttare nulla e trasformare anche piccoli avanzi in qualcosa di nuovo. La struttura della ricetta consente di sperimentare, pur mantenendo un formato stabile e compatto. Ideale anche per i più piccoli, da servire a cena o a merenda, o come piatto unico veloce se hai ospiti all’ultimo minuto.

Il procedimento è rapido e replicabile, e il risultato conquista anche chi non ama cucinare. Niente passaggi complicati, né utensili speciali. Servono solo una padella, un piatto e una ciotola. E proprio grazie a questa semplicità, il toast frittata è diventato in poco tempo uno dei piatti più cliccati del canale di Benedetta Parodi. Una ricetta che sa essere confortante senza essere banale, perfetta quando hai poco tempo ma non vuoi rinunciare a qualcosa di davvero buono.