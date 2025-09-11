Nella puntata inaugurale della nuova edizione di È sempre mezzogiorno, non poteva mancare l’energia travolgente di Andrea Mainardi, da sempre definito il cuoco “esagerato”. Per aprire la stagione, lo chef ha portato in tavola un piatto che sorprende per originalità e carattere: una torta fredda al gorgonzola e fichi, completata da noci, prosciutto croccante e un filo di miele. Una preparazione che fonde consistenze e sapori contrastanti, pensata per stupire chi ama abbinamenti fuori dall’ordinario.

La base croccante e la crema al gorgonzola

La ricetta inizia con la preparazione della base. Nel mixer vengono tritati grissini e cracker, che si uniscono a un burro aromatizzato con aglio e salvia. Il composto, compatto e profumato, viene disposto sul fondo di una tortiera e lasciato raffreddare in frigorifero. È la struttura che sorreggerà la crema.

Per il cuore della torta, Mainardi ha scelto una combinazione di gorgonzola, mascarpone, formaggio grattugiato e noci sbriciolate. Una miscela ricca e corposa, resa stabile dall’aggiunta della gelatina ammorbidita in acqua fredda e poi sciolta dolcemente. La crema così ottenuta viene versata sulla base di grissini, livellata e lasciata riposare in frigorifero per almeno un’ora, fino a ottenere la giusta consistenza. Il risultato è un equilibrio tra morbidezza e intensità, dove la forza del gorgonzola incontra la delicatezza del mascarpone e la croccantezza delle noci.

I fichi caramellati e la finitura del piatto

Il tocco che rende unica questa preparazione arriva dalla guarnizione. I fichi freschi vengono tagliati a spicchi, caramellati in padella con burro e zucchero di canna, poi sfumati con un bicchiere di Marsala. Il risultato è una frutta dolce, succosa e profumata, perfetta per bilanciare la sapidità della crema al gorgonzola.

A completare la torta, Mainardi propone il prosciutto crudo reso croccante, seccato in forno o saltato in padella con una noce di burro. In superficie vengono distribuiti anche gherigli di noci, un filo di miele e qualche foglia di prezzemolo fresco, che dona colore e freschezza. Il piatto, servito in tv, si presenta come un’esplosione di sapori e consistenze: il dolce dei fichi, il salato del prosciutto, la cremosità della base al formaggio e la croccantezza della frutta secca. Una torta fredda che si inserisce perfettamente nello stile dello chef: ricco, giocoso e mai banale.