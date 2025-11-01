Non c’è autunno senza funghi che, tra gli alimenti, si prestano alla preparazione di tanti piatti di cui alcuni davvero strepitosi. Dalle fettuccine ai funghi al risotto fino alla pasta al forno con i funghi, la cucina italiana offre davvero tante ricette da provare e con cui stupire gli ospiti quando si organizza una cena.

Tra le ricetta tipicamente autunnali c’è quella dei funghi fritti, ottimi da servire come antipasto o sostanzioso contorno per accompagnare un buon piatto di carne. Si tratta di un piatto davvero semplice, veloce da preparare e super gustoso. Con il tocco segreto di Antonino Cannavacciuolo, poi, il piatto diventa ancora più appetitoso.

La ricetta dei funghi fritti di Antonino Cannavacciuolo

Se volete un contorno super gustoso, i funghi fritti sono assolutamente perfetti. Gli ingredienti per quattro persone sono:

500 g di funghi porcini freschi interi di medie dimensioni

Per l’impanatura:

30 g di farina 00

2 uova

200 g di pangrattato

30 g di prezzemolo

40 g di parmigiano grattugiato

1/2 spicchio d’aglio

sale

pepe nero

Per la frittura:

500 g di burro chiarificato

Con della carta umida e l’aiuto di un cortellino, pulite i funghi porcini eliminando il terriccio e qualsiasi impurità. Togliete la cappella del porcino dal gambo e affettate quest’ultimo nel senso della lunghezza in fette di 1 cm di altezza. Al pangrattato, unite il prezzemolo tritato, il parmigiano grattugiato e mezzo spicchio d’aglio tritato privato dell’anima, un pizzico di sale e pepe nero macinato.

Il segreto dei funghi fritti di Cannavacciuolo, infatti, è proprio l’impanatura che regala al fungo un gusto deciso e davvero saporito. Passate ora ad impanare i funghi come se fossero delle cotolette alla milanese. Sbattete, dunque, un uovo e lasciatelo da parte. Infarinate i funghi, passateli quindi nell’uovo sbattuto e, infine, nel pangrattato aromatizzato. Il passaggio dell’impanatura dev’essere fatto due volte.

Friggete i porcini impanati nel burro chiarificato fino a quando non diventeranno dorati. Scolateli su carta assorbente, salateli, e decorate con un rametto di timo fresco. Per avere il burro chiarificato basta seguire il consiglio di Antonino Cannavacciuolo: lasciate riposare il burro in una zona molto calda e, una volta separati la parte grassa e il siero, eliminate quest’ultimo con un mestolo e conservate in frigorifero fino al momento dell’uso.

Si tratta, dunque, di un piatto davvero molto semplice e super veloce: se, dunque, avete dei funghi e volete qualcosa di sfizioso, provate subito questa ricetta e lasciatevi trasportare da un gusto davvero strepitoso.