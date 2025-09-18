Le girelle di ricotta e spinaci sono una preparazione rapida e saporita, perfetta da servire come antipasto, aperitivo o anche come piatto unico leggero. Con una base di pasta sfoglia già pronta e un ripieno cremoso, bastano pochi passaggi per ottenere bocconcini dorati e fragranti che conquistano al primo morso. La ricetta richiede solo 30 minuti, compresa la cottura in forno, e può essere realizzata anche in anticipo per poi essere riscaldata al momento del servizio.

La preparazione del ripieno e l’assemblaggio delle girelle

Per il ripieno si parte dagli spinaci lessati e tritati: circa 200 grammi sono sufficienti per quattro persone. In una ciotola si unisce la verdura alla ricotta fresca (150 grammi), a un uovo intero e a una manciata di grana padano grattugiato. A insaporire il composto bastano una grattugiata di noce moscata, un pizzico di sale e una macinata di pepe nero. Con un cucchiaio o una spatola si amalgama il tutto fino a ottenere una crema uniforme, né troppo liquida né eccessivamente compatta.

La base di lavoro è la pasta sfoglia rettangolare già pronta, stesa direttamente con la sua carta forno. Sul lato lungo del rettangolo si distribuisce in maniera uniforme il ripieno, lasciando un margine libero sui bordi per facilitare la chiusura. La sfoglia viene quindi arrotolata su sé stessa, compattata con delicatezza e posta in freezer per una decina di minuti. Questo passaggio è utile per facilitare il taglio successivo, mantenendo le girelle ben compatte e regolari.

Dopo il riposo, il rotolo viene spennellato con un tuorlo sbattuto e cosparso di semi di sesamo, che in cottura daranno croccantezza e un profumo caratteristico. Con un coltello affilato si ricavano tronchetti di circa un centimetro, disposti su una placca da forno rivestita con carta bagnata e strizzata. La cottura a 180 gradi dura circa venti minuti, finché la superficie non appare gonfia e dorata.

Idee di presentazione e varianti della ricetta

Le girelle di ricotta e spinaci non sono solo facili da preparare, ma anche versatili. Una volta sfornate vanno lasciate raffreddare qualche minuto per mantenere la sfoglia fragrante. Possono essere servite in modo originale sistemando ogni pezzo in una tazzina da caffè, soluzione ideale per un buffet o un aperitivo informale.

Chi ama variare può sostituire la ricotta con altri formaggi freschi come caprino o robiola, oppure arricchire il ripieno con cubes di prosciutto cotto o feta sbriciolata. I semi di sesamo possono essere alternati con semi di papavero o con una leggera spolverata di grana extra, che in cottura formerà una crosticina saporita.

Dal punto di vista nutrizionale, ogni girella fornisce un apporto equilibrato di carboidrati, proteine e fibre, risultando adatta anche a chi cerca un antipasto non eccessivamente calorico. La presenza della verdura rende il piatto più leggero, mentre la ricotta regala cremosità senza appesantire.

Si tratta quindi di una ricetta che unisce praticità e gusto, adatta a qualsiasi occasione: da una cena in famiglia a un incontro con amici. Grazie alla semplicità degli ingredienti, può diventare una soluzione ideale anche quando si ha poco tempo ma si vuole portare in tavola qualcosa di sfizioso e fatto in casa.