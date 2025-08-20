La ricetta del pane in padella spicca come metodo innovativo che evita l’uso del forno ed è ideale per preparare pane fresco per tutta la settimana risparmiando energia. Facile e rapido da preparare in alternativa ai metodi classici, questa modalità di preparazione si rende interessante anche in estate, quando per le alte temperatura si preferisce ridurre al minimo o evitare l’accensione del forno. Il vantaggio è anche un minor costo energetico.

Il pane in padella: una ricetta semplice e versatile

La proposta per il pane in padella si basa su ingredienti semplici: farina 00, lievito di birra fresco, acqua e un pizzico di sale. Le dosi suggerite sono per realizzare 6 panini grandi, perfetti per essere consumati durante la settimana. Il segreto sta nel fatto che l’impasto può lievitare in frigorifero, ben coperto, e poi essere lavorato e cotto in padella all’occorrenza, senza dover accendere il forno.

Ingredienti

350 ml di acqua

20 g di lievito di birra fresco

550 g di farina 00

un pizzico di sale

Preparazione

La preparazione inizia sciogliendo il lievito di birra fresco nell’ acqua, che viene poi versata poco alla volta nella farina mescolata con il sale. Dopo una prima lavorazione con un cucchiaio, l’impasto viene impastato a mano fino a ottenere un panetto liscio, morbido ed elastico, che riposa tutta la notte in frigorifero. Il giorno seguente, l’impasto viene diviso in porzioni, da cui si ricavano i panini. Il procedimento di cottura prevede di scaldare una padella a fuoco vivace, posizionare i panini infarinati e abbassare la fiamma a media intensità. Con il coperchio, si cuociono fino a quando sulla superficie si formano le bolle, quindi si girano e si completano la cottura. In circa 10 minuti, il pane è pronto per essere farcito a piacere.

Farciture personalizzate e risparmio energetico

Csaba consiglia di farcire il pane con ingredienti freschi e di qualità, seguendo i propri gusti. Lei stessa utilizza rucola, robiola, maionese, mozzarella, cetriolini, pomodoro e prosciutto crudo, ma suggerisce anche combinazioni alternative come prosciutto cotto con formaggio svizzero o salame con provola. Questa ricetta è particolarmente utile per chi cerca un’alternativa rapida e gustosa al pane tradizionale, soprattutto nei mesi caldi quando accendere il forno può risultare scomodo e dispendioso.

Oltre all’aspetto pratico, il pane in padella è una scelta che permette di contenere i costi energetici e di cucinare in modo più sostenibile. L’assenza di forno acceso riduce infatti il consumo di energia elettrica o gas, contribuendo anche a mantenere fresca la cucina durante l’estate. I vantaggi per realizzare il pane con questa ricetta, quindi, sono molti.

La sperimentazione in cucina è qualcosa di importante che consente di ottenere numerosi benefici e certamente questa modalità di fare il pane rientra tra gli esperimenti più interessanti e utili.