La parmigiana di zucchine è una deliziosa variante della tradizionale parmigiana di melanzane, un piatto iconico della cucina italiana amato in tutto il mondo. Oggi esploreremo la versione proposta da Antonino Cannavacciuolo, uno dei più rinomati chef italiani, che con la sua esperienza e creatività riesce a dare un tocco di eleganza e raffinatezza a questa ricetta. La sua versione è presente nel libro di ricette “Il meglio di Antonino Cannavacciuolo – 127 ricette”, così come sul suo sito ufficiale.

Parmigiana di zucchine di chef Cannavacciuolo: i segreti di un piatto perfetto per l’estate

Uno degli aspetti fondamentali della parmigiana di zucchine di Cannavacciuolo è l’uso di ingredienti freschissimi e di alta qualità. Le zucchine devono essere di stagione e, se possibile, biologiche, per garantire un sapore autentico e intenso. Cannavacciuolo utilizza pomodorini campani noti come “pacchetelle”, una varietà piccola e allungata che si distingue per la dolcezza e la succosità. Questi pomodorini crescono in terreni collinari e beneficiano dell’ottima esposizione al sole, che ne esalta il gusto. Se non dovessi trovare le pacchetelle, puoi optare per pomodorini datterini o ciliegini, che presentano caratteristiche simili.

Un altro ingrediente chiave è la mozzarella di bufala affumicata, che conferisce un sapore unico e una cremosità inconfondibile al piatto. Cannavacciuolo sottolinea l’importanza di far scolare bene la mozzarella per evitare che rilasci troppa acqua durante la cottura, compromettendo la croccantezza finale della parmigiana.

Uno dei trucchi dello chef per ottenere una parmigiana perfetta è la doppia frittura delle zucchine. Questo passaggio è cruciale: la prima frittura serve a sigillare l’umidità all’interno delle zucchine, mentre la seconda frittura le rende croccanti e dorate. Questo contrasto di consistenze tra le zucchine croccanti, il sugo di pomodoro e la mozzarella morbida è ciò che rende la parmigiana di Cannavacciuolo così speciale. Le dosi della ricetta sono per 4 persone.

Ingredienti

500 grammi di pacchetelle pelate

600 grammi di zucchine

2 spicchi d’aglio

30 grammi di basilico fresco

150 grammi di parmigiano reggiano grattugiato

300 grammi di bocconcini di bufala affumicata

8 uova

Farina 00 q.b.

Olio di semi di girasole per friggere

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione