La pasta e patate è una delle ricette più amate della tradizione napoletana. Un piatto semplice, nato come pietanza povera, che ha conquistato nel tempo ogni tavola grazie alla sua cremosità e al gusto ricco. La versione classica prevede l’aggiunta di lardo o pancetta nel soffritto, oppure varianti moderne con la provola affumicata per rendere il piatto ancora più saporito. In questa rivisitazione, invece, la ricetta viene proposta in chiave più leggera, senza salumi né formaggi filanti, mantenendo intatta la bontà della tradizione ma con un occhio alla digeribilità.

Ingredienti semplici per un risultato sorprendente

Per due persone bastano pochi ingredienti: 350 g di patate, 150 g di pomodorini, 150 g di pasta corta, una cipolla da 50 g, un filo di olio extravergine d’oliva, sale quanto basta e una spolverata di parmigiano reggiano.

La preparazione inizia con le patate tagliate a cubetti e la cipolla tritata finemente. In padella si fa appassire la cipolla con un filo d’olio, poi si aggiungono i pomodorini tagliati a metà e, subito dopo, le patate. Un pizzico di sale e una ventina di minuti di cottura a fuoco medio bastano per far ammorbidire gli ingredienti, che formeranno la base cremosa del piatto. Intanto, in un’altra pentola, si porta a ebollizione l’acqua per la pasta. Quando le patate risultano ben cotte, con i pomodorini che rilasciano la loro pelle e i pezzi più piccoli che si disfano, si copre con un po’ d’acqua e si lascia insaporire ancora qualche minuto.

La cottura della pasta e il tocco finale

La pasta va scolata due o tre minuti prima del termine della cottura e trasferita direttamente in padella, così da amalgamarsi con le patate. Se serve, si aggiunge un po’ di acqua di cottura per ottenere la consistenza giusta: cremosa, ma non troppo liquida. Una spolverata di parmigiano grattugiato completa il piatto, rendendolo equilibrato e saporito.

Per chi vuole sperimentare, esistono varianti che arricchiscono la ricetta: c’è chi aggiunge la crosta del parmigiano durante la cottura delle patate, così da ottenere un gusto più deciso, o chi sceglie formati di pasta particolari come ditalini, gnocchetti sardi o la tradizionale pasta mista napoletana. La pasta e patate light resta però fedele all’essenza della cucina partenopea: un piatto economico, facile da preparare e dal sapore autentico, capace di portare in tavola calore e tradizione, senza appesantire.