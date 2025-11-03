Chi ha detto che le patate sono un alimento spartano? Esiste una ricetta per realizzare un vero e proprio contorno d’alta cucina in modo facile e veloce. Non solo servono pochi ingredienti, ma l’esecuzione è davvero semplicissima e per riuscire a preparare questo piatto non bisogna essere per forza “esperti dei fornelli”.

Si tratta di un piatto sfizioso e gustoso, l’ideale per sorprendere degli ospiti a cena. E’ talmente buono che piace anche ai più piccoli, in più non richiede un grande dispendio di energie, per cui bisogna solo prepararlo e goderselo boccone dopo boccone.

Come preparare le patate a fisarmonica, ingredienti, ricetta e varianti

Con un semplice trucco le patate diventeranno un contorno gourmet, un piatto che lascerà senza parole chiunque lo gusterà. La ricetta delle patate a fisarmonica imbottite con speck e provola è letteralmente da leccarsi i baffi, una proposta di Daniele Badursi e Daniele Salfi, che è facilissima da realizzare.

Gli ingredienti sono: patate, speck, provola, rosmarino, sale e olio evo. Come prima cosa bisognerà spelare delle patate, è essenziale che siano di una grandezza media, poi si dovrà tagliare ogni singola patata a fisarmonica, ovvero fare tanti tagli sulla parte superiore, senza arrivare fino in fondo, per farlo potrebbero occorrere due lunghi stuzzicadenti che aiuteranno a fermare il coltello al punto giusto.

Una volta che si sono ultimati i tagli sulla parte dorsale delle patate, si potranno sistemare su una teglia da forno, con l’apposita carta necessaria a non farle attaccare. Poi si potrà procedere all’imbottitura, si metterà prima lo speck e poi la provola, successivamente si aggiungerà il sale, il rosmarino e l’olio evo. Il tutto andrà infornato a 220° per all’incirca una trentina di minuti, se si ha il forno con ventola, andranno bene 180° per una ventina di minuti. Per capire se le patate sono cotte, si potranno usare nuovamente gli stuzzicadenti usati per tagliarle, bisogna far sì che la parte superiore si abbrustolisca quanto basta.

Una volta che la teglia sarà sfornata, le patate a fisarmonica saranno pronte per essere gustate, la cosa migliore è mangiarle quando sono ancora calde. Un piatto semplicissimo e anche molto economico, come sempre esistono diverse varianti, si può scegliere di usare il prosciutto crudo o cotto al posto dello speck e la mozzarella invece della provola, o prevedere al posto dell’insaccato una verdura con del formaggio, sarà comunque un piatto ottimo.