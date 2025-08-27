L’estate non è ancora finita e, nonostante in tanti siano rientrati già a lavoro, si sente ancora il desiderio di assaporare il gusto delle vacanze, del sole e della spensieratezza attraverso un buon gelato. Al rientro dal lavoro, c’è chi si concede una pausa fermandosi nella propria gelateria preferita e chi, invece, preferisce tornare a casa per rilassarsi sul divano, davanti ad un film mentre si gusta il gelato preparato il giorno prima.

Sono sempre di più, infatti, le persone che preferiscono il gelato fatto in casa a quello in vendita nei supermercati o in gelateria. C’è, tuttavia, chi pensa che, per prepararlo, occorra tempo e soprattutto avere una gelatiera. Nulla di tutto questo è vero perché si può preparare un ottimo gelato in soli 10 minuti e senza avere uno strumento professionale come una gelatiera.

Come preparare il gelato a casa in pochissimo tempo: la ricetta

Seguendo la ricetta della pagina Instagram “Cookist”, il gelato si può preparare a casa in soli dieci minuti e senza alcun elettrodomestico specifico. Gli ingredienti per preparare questo fantastico gelato e stupire tutti i tuoi ospiti sono:

100ml di latte vaccino freddo

100ml di panna da montare

2 cucchiai di zucchero a velo

Gocce di cioccolato

una busta grande

una busta più piccola

Procuratevi delle buste di diverse dimensioni (quelle per congelare il cibo vanno benissimo, ndr) in cui verserete gli ingredienti. In particolare, nella busta più piccola versate il latte vaccino freddo, la panna da montare, lo zucchero a velo e le gocce di cioccolato. Chiudete bene con un nodo e una molletta in modo da essere sicuri che nessun ingrediente esca dal sacchetto.

Nella busta più grande, invece, mettete abbondante ghiaccio e sale fino (500g di ghiaccio e 100g di sale sono sufficienti, ndr). Mettete dentro la busta più piccola, chiudete tutto e sbattete per bene! Potrebbe diventare molto freddo quindi usate un canovaccio o dei guanti. In pochissimo tempo si formerà un gelato super cremoso esattamente come potete vedere nel video sottostante.

Si tratta di una ricetta super veloce, semplicissima da replicare e che vi stupirà! Siete ancora scettici? Non perdete altro tempo e provateci subito per offrire un ottimo gelato a parenti e amici senza spendere una fortuna in gelateria o al supermercato.