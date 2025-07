Mai rinunciare alla pizza! Anche se si è a dieta perché, come spiegano tutti i nutrizionisti, concedersi una pizza alla margherita una volta a settimana non pregiudica affatto la dieta, soprattutto se si segue quella mediterranea, ma serve anche a coccolare l’organismo e il palato per avere la forza e l’energia di continuare a seguire senza ulteriori sgarri, il regime alimentare per il resto della settimana.

Tuttavia, chi proprio non vuole cedere totalmente alla tentazione di una pizza, anche se condita in modo semplice come può essere una margherita, può sempre optare per un’ottima pizza light. Con ingredienti più adatti ad un regime dietetico, assicura ugualmente un ottimo gusto soprattutto se si segue la ricetta rivoluzionaria che vi proponiamo oggi.

La ricetta della pizza light che piace davvero a tutti

Per tutti coloro che vogliono seguire in modo rigido una dieta senza, però, rinunciare alla pizza, un team dell’Università Federico II di Napoli ha ideato E.V.A. la prima pizza totalmente light e che non fa ingrassare. E.V.A. è l’acronimo di Elisir di Vita e Arte) ed è nata da un’idea della professoressa Annamaria Colao, titolare della cattedra Unesco di “Educazione alla salute ed allo sviluppo sostenibile”, dalla nutrizionista Francesca Marino, affiliata alla cattedra, e dal giornalista Luciano Pignataro.

Alla realizzazione della ricetta di E.V.A hanno partecipato anche Salvatore Grasso, titolare di Gorizia 1916, una delle pizzerie più antiche di Napoli, e dello chef Giuseppe Daddio che hanno cercato di realizzare un prodotto che permetta di non ingrassare senza, tuttavia, rinunciare al gusto e al sapore della pizza classica.

Per l’impasto è stato utilizzato un mix di farine prevalentemente semi integrali a cui è stato aggiunto il glucomannano purificato che, come riporta cookist.it, è una fibra naturale dimagrante, che riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri.

“Il glucomannano solitamente lo prescriviamo nelle diete dimagranti perché è considerato uno dei più efficaci prodotti per favorire il dimagrimento. L’azione è dimostrata scientificamente: la fibra è in grado di attirare molta acqua, aumentando il proprio volume fino a cento volte”, spiega dottoressa Marino.

Il segreto della pizza E.V.A, non è solo nell’impasto, ma anche nella dimensione del panetto che è molto più piccolo rispetto a quello che, normalmente, viene utilizzato per preparare la pizza classica. Il panello di questa pizza rivoluzionaria, infatti, pesa solo 180 gr.

Inoltre, per condirla si usano varie consistenze di pomodoro, basilico spuma di latte scremato con aggiunta di probiotici oltre a dell’ottimo olio extra vergine di oliva che viene aggiunto al termine della cottura.