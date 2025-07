Quando fuori ci sono 35 gradi e accendere il forno sembra una sfida contro la sopravvivenza, la voglia di cucinare spesso si scontra con il bisogno di qualcosa di buono e veloce. Ma certe ricette, come le classiche pizzette da bar, sono difficili da abbandonare. Così, per non rinunciare al gusto, e allo stesso tempo evitare impasti complicati e lunghi tempi di lievitazione, ecco un’alternativa furba che si prepara in pochi minuti con quello che probabilmente hai già in frigo. Nessun impasto da preparare, nessun robot da cucina da lavare: ti basta un rotolo di pasta sfoglia, un po’ di pomodoro, del formaggio grattugiato e il gioco è fatto.

Come preparare le pizzette furbe senza impasto

Per ottenere delle pizzette croccanti fuori e morbide dentro bastano davvero pochi passaggi. Srotola due rettangoli di pasta sfoglia e dividili prima a metà, poi in sei parti ciascuno: ottieni così 12 basi pronte all’uso. Disponile su una teglia con carta forno, lasciando spazio tra l’una e l’altra. In una ciotola, schiaccia i pomodori pelati, uniscili alla passata, aggiungi sale, pepe, origano, basilico fresco e un generoso giro d’olio extravergine d’oliva. Mescola tutto per creare un condimento uniforme e profumato.

Distribuisci questa salsa su ogni rettangolo di sfoglia, lasciando un piccolo bordo libero. Sopra, versa abbondante formaggio grattugiato – parmigiano o un mix a tua scelta. Inforna a 180 gradi statico per circa 20 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata e la base ben cotta. Una volta fuori dal forno, lasciale intiepidire leggermente: diventano perfette per l’aperitivo, per un pranzo veloce o anche da portare in spiaggia.

Ingredienti e varianti per personalizzarle

Con pochi ingredienti si ottiene un risultato saporito e piacevole anche ai bambini. Le dosi consigliate per 12 pizzette sono:

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare

250 g di pomodori pelati

150 g di passata di pomodoro

150 g di formaggio grattugiato

Sale, pepe, origano e basilico q.b.

Olio EVO quanto basta

Per renderle ancora più simili a quelle classiche del bar, puoi aggiungere mozzarella grattugiata una volta tolte dal forno, o aggiungerla subito prima della cottura per ottenere delle pizzette margherita. Un’altra idea è quella di completare con cubetti di prosciutto, olive nere, verdure grigliate o tutto ciò che hai a disposizione. L’importante è non sovraccaricare la base, per mantenere la friabilità della sfoglia.

Sono perfette anche da servire come finger food durante una serata tra amici, oppure da preparare in anticipo per un picnic. E quando fuori l’aria è rovente, queste pizzette ti risolvono la cena senza bisogno di impastare o sudare troppo.