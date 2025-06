Tra le proposte leggere che non sacrificano il gusto, le polpette di melanzane e scamorza rappresentano un’opzione perfetta per chi vuole restare in forma senza rinunciare al piacere di un piatto filante e saporito. Pensate per chi segue una dieta equilibrata o un regime povero di zuccheri semplici, queste polpette al forno offrono un equilibrio nutrizionale completo, con soli 135 kcal ogni 100 grammi e una preparazione facile e pulita. Senza frittura, ma con una crosticina dorata irresistibile, si adattano a qualsiasi pasto della giornata.

Fibre, proteine e antiossidanti: perché fanno bene e a chi sono consigliate

Le melanzane, protagoniste della ricetta, sono ricche di fibre solubili e di composti bioattivi come le antocianine, che aiutano a controllare la glicemia e a sostenere la funzione intestinale. In più, favoriscono una digestione regolare e contribuiscono a ridurre i livelli di infiammazione sistemica, un aspetto importante soprattutto per chi è attento alla salute metabolica.

Nel cuore di ogni polpetta c’è un cubetto di scamorza, fonte di proteine ad alto valore biologico e calcio, elementi fondamentali per mantenere sazietà e supportare la salute delle ossa. Il sapore viene bilanciato da basilico e prezzemolo freschi, che oltre al profumo apportano sostanze antinfiammatorie naturali. Una combinazione semplice, che rende il piatto adatto anche ai bambini, alle persone con difficoltà digestive o a chi cerca una scelta vegetariana leggera ma nutriente.

Il profilo calorico, abbinato alla presenza di fibre e grassi buoni, rende queste polpette ideali per chi segue diete ipocaloriche, piani di mantenimento del peso o per chi vuole semplicemente mangiare meglio. Non meno importante, la cottura al forno evita l’uso di oli in eccesso, riducendo i grassi senza compromettere consistenza e gusto.

Come si preparano: pochi ingredienti e un forno, per un risultato filante e croccante

Per circa 4 porzioni, servono:

500 g di melanzane, 2 fette di pane integrale raffermo, 150 g di scamorza, 3 cucchiai di parmigiano grattugiato, 1 uovo, prezzemolo e basilico freschi, pane grattugiato integrale, olio extravergine d’oliva e sale q.b.

Si parte tagliando le melanzane a cubetti piccoli e regolari. Dopo una rapida cottura in padella con un filo d’olio e acqua, si aggiunge il basilico e si lasciano stufare finché non diventano morbide e asciutte. Una volta raffreddate, vanno mescolate con pane ammorbidito, uovo, parmigiano e erbe fresche fino a ottenere un impasto compatto.

Ogni polpetta viene modellata a mano, inserendo al centro un pezzetto di scamorza e richiudendo con cura. La panatura si fa con pangrattato integrale, per una croccantezza più naturale. Le polpette vanno adagiate su una teglia foderata con carta forno, irrorate con un filo leggero di olio extravergine e cotte in forno statico a 180°C per 20 minuti, con una girata a metà cottura. Negli ultimi minuti, si può attivare il grill per una doratura più decisa.

Il risultato è una polpetta leggera, croccante fuori e filante al centro, pronta da servire con una insalata fresca o un contorno di verdure grigliate. Piace a tutti, si prepara con facilità e si conserva bene anche per i giorni successivi.

Prepararle in anticipo e conservarle in frigo o freezer consente di avere sempre a disposizione un pasto sano, gustoso e pronto in pochi minuti. Una scelta pratica che abbina benessere e gusto, in perfetta armonia con uno stile alimentare moderno e consapevole.