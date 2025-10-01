Non tutti riescono a tornare a casa durante la pausa pranzo per gustarsi un ottimo e caldo piatto di pasta. Per chi vive nelle grandi città, infatti, è impossibile riuscire a godersi la pausa pranzo tra le mura domestiche e mangiare al volo un panino è la soluzione ideale. C’è, tuttavia, chi riesce a portare a lavoro un pranzo a sacco nutriente e salutare preparando il tutto la sera precedente e chi, invece, si accontenta di ciò che offre la mensa o il bar che si trova nelle vicinanze.

Tuttavia, anche chi non ha tanto tempo da dedicare alla preparazione del pranzo da gustare al volo, può dedicarsi alla preparazione della piadina rosa: si tratta di una soluzione fit, leggera e che è davvero facile da preparare.

La ricetta della padina rosa per un pranzo al volo leggero e nutriente

L’ingrediente principale della piadina rosa è la barbabietola o rapa rossa che è leggera, nutriente e perfetta per un regime alimentare ipocalorico. Pur essendo a dieta, non si deve mai rinunciare al gusto e la piadina rosa, fatta con la rapa rossa, è la soluzione ideale perché vi stupirà anche per il gusto estremamente delicato.

Per ottenere 4 piadine da 20 cm, gli ingredienti sono:

100 g barbabietola (Precotta)

230 g di farina tipo 1

50 ml acqua

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

1 pizzico sale

1 pizzico lievito di birra secco

Per preparare la piadina rosa, la prima cosa da fare è frullare la barbabietola nell’acqua con un frullatore ad immersione. E’ importante frullare tutto ottenendo un composto liscio e omogeneo. In una ciotola, poi, mettete la farina, ed unite tutti gli ingredienti compresa la purea di barbabietola. Impastate e lavorate bene fino ad ottenere un panetto compatto ed omogeneo.

Lasciate riposare il panetto un paio d’ore. Trascorso il tempo necessario, dividete l’impasto in 4 parti formando della palline e lasciate riposare ancora per ulteriori trenta minuti.

Mentre scaldate una padella antiaderente, con l’aiuto della semola, stendete ogni pallina fino ad ottenere un disco sottile. Quando la padella sarà calda, mettete la piadina, coprite e lasciate cuocere capovolgendo sull’altra lato per cuocere entrambe le superfici.

A questo punto potete farcire la piadina con i vostri ingredienti preferiti come formaggio spalmabile, prosciutto ma anche verdure grigliate e pomodori. Con la piadina rosa di “Mille 1 ricetta”, avrete un pranzo al volo non solo leggero, ma anche salutare e nutriente che delizierà sia il vostro palato che i vostri occhi. Provare per credere.