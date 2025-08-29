La colazione è considerato uno dei pasti più importanti: se si salta la colazione, infatti, si mangia di più nel corso della giornata. Anche quando si è a dieta è importante non saltare mai la colazione e scegliere degli alimenti sani e nutrienti. In Italia, quando si parla di colazione, si pensa immediatamente a latte, caffè, biscotti e dolci vari. Esistono, tuttavia, tante idee per non rinunciare al primo pasto della bilancia, anche se ci si vuole mantenere più leggeri.

La ricetta di oggi rappresenta così il giusto compromesso tra dolce, sano e poco calorico. Si tratta, infatti, di una cheesecake super leggera che può essere mangiata da tutti e che si può tranquillamente preparare la sera precedente per gustarla, poi, il giorno successivo appena svegli.

La ricetta della cheesecake leggera perfetta per la colazione

La ricetta di oggi è una cheesecake leggera e gustosa che, presentata sulla pagina Instagram “Cookist”, ha avuto un successo incredibile. Si tratta di una cheesecake ai semi di chia è light, fresca e che, preparata la sera prima, vi permette di aver un dolce super gustoso per rendere delizioso il rito della colazione a cui in pochi rinunciano.

Gli ingredienti per preparare questa gustosa cheesecake sono:

Per la crema bianca:

200g di yogurt greco bianco

30g di semi di chia

1 cucchiaino di miele (facoltativo)

1 cucchiaino cocco rapè (facoltativo)

Per la crema al cacao:

15g di cacao amaro in polvere

q.b. acqua

q.b. miele o altro dolcificante (facoltativo)

Per la base croccante:

5g chia soffiata

25g cioccolato fondente almeno 70%

La prima cosa da fare è fondere il cioccolato a bagnomaria o nel microonde per poi versarlo sulla quinoa soffiata. Poi amalgamate bene e create il primo strato, che sarà la base del dolce e lasciare riposare in frigorifero. Per lo strato centrale unite lo yogut greco con i semi di chia e miele per dolcificare. Mescolate bene il tutto e versate nel coppapasta sopra alla base di cioccolato.

A questo punto create una cremina unendo cacao e acqua a cui si può aggiungere anche del dolcificante. Mescolate bene e spalmate sullo yogurt. Ponete il dolce in frigorifero per tutta la notte e il mattino successivo la colazione sarà già pronta.

Potete anche tirare fuori dal frigo il dolce qualche minuto prima di gustarlo per regalare comunque una coccola di piacere al vostro palato e cominciare nel modo più dolce la giornata.