È diventata virale nel giro di pochi giorni, accumulando migliaia di visualizzazioni e repliche: la cheesecake al cocco e cioccolato senza cottura è uno dei dolci più cliccati dell’estate. L’idea arriva da TikTok, che ha condiviso una versione rapida e cremosa, adatta anche a chi non ha grande esperienza con la pasticceria. Preparata con pochi ingredienti facili da trovare, non richiede l’uso del forno e può essere conservata in frigo per diverse ore, mantenendo intatta la sua consistenza.

Il dolce si compone di una base croccante a base di biscotti al cacao e burro, una crema di ricotta, formaggio spalmabile e cocco rapè, e una copertura al cioccolato fondente che si solidifica in frigorifero. Il risultato è una torta dalla consistenza compatta e fresca, con una nota aromatica decisa grazie alla presenza del cocco. Ideale per un fine pasto d’estate, può essere personalizzata con frutti di bosco, granella di nocciole o scaglie di cocco tostato.

Come nasce il trend della cheesecake fredda su TikTok

Il video che ha reso celebre questa cheesecake è stato pubblicato all’inizio di luglio 2025 e ha subito ottenuto un’attenzione fuori dal comune. Il format, diretto e visivo, ha colpito per la semplicità del procedimento e la resa estetica del dolce, perfettamente adatta ai contenuti virali. Il profilo di riferimento, è noto per proporre versioni semplificate di dessert classici e ha visto moltiplicarsi i commenti di utenti che hanno replicato con successo la ricetta.

Il procedimento si sviluppa in pochi passaggi chiave. Dopo aver tritato i biscotti e miscelati al burro fuso, si crea la base e la si lascia rassodare in frigorifero. La crema, composta da ricotta, formaggio spalmabile e zucchero a velo, viene lavorata a spatola e arricchita con cocco grattugiato, poi distribuita sulla base raffreddata. In ultimo, si aggiunge la ganache di cioccolato fondente, ottenuta sciogliendo il cioccolato con una piccola quantità di burro.

Il dolce, prima di essere servito, deve restare in frigo almeno un’ora per raggiungere la giusta compattezza. Molti utenti hanno condiviso varianti con aggiunta di marmellata, pezzi di cioccolato o decorazioni a tema estivo. Il trend è stato rilanciato anche da altri food creator, contribuendo alla sua diffusione nelle cucine casalinghe e nei blog gastronomici.

Perché è diventata la ricetta dell’estate 2025

Il successo di questa cheesecake risiede nella sua accessibilità. Gli ingredienti non sono costosi, non servono tecniche complesse e il risultato è visivamente d’impatto. Si adatta bene a ogni tipo di pasto, da un pranzo leggero a una cena tra amici, e può essere preparata in anticipo senza difficoltà. Il fatto che sia senza cottura la rende perfetta per chi vuole evitare di accendere il forno nei mesi più caldi.

L’equilibrio tra dolcezza e freschezza è dato dal mix tra il formaggio spalmabile, più morbido, e la ricotta, più asciutta. Il cocco, in questo caso, fa la differenza: dona sapore, profumo e una consistenza diversa al ripieno. Anche la scelta del cioccolato fondente per la copertura crea un contrasto ben calibrato con la dolcezza della crema.

Il video originale ha dato il via a una serie di repliche anche da parte di profili internazionali, segno che la ricetta ha oltrepassato i confini italiani. Ad oggi, è uno dei dolci più condivisi del mese, con centinaia di varianti pubblicate ogni giorno su Instagram e TikTok.