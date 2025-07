Tra le ricette estive più amate nel Sud Italia, una in particolare continua a farsi spazio tra tavole all’aperto e pranzi sotto l’ombrellone: le orecchiette con pomodorini, rucola e mozzarella, una preparazione semplice, veloce e gustosa. Nata quasi per caso in una masseria nei dintorni di Ostuni, questa ricetta è diventata in poco tempo un classico intramontabile della cucina pugliese. I suoi ingredienti freschi raccontano un territorio che, anche in cucina, riesce a esprimere equilibrio e carattere con pochi elementi genuini. Un primo piatto ideale da servire tiepido o freddo, che unisce comodità e sapore senza appesantire.

Ingredienti freschi e preparazione veloce per una pasta che sa d’estate

Per preparare il piatto in casa servono pochi ingredienti, selezionati con attenzione. Bastano 200 grammi di orecchiette fresche, una decina di pomodorini ciliegino, uno spicchio d’aglio, olio extravergine d’oliva, rucola fresca, e 100 grammi di mozzarella tagliata a cubetti. Il sale va dosato con moderazione, così da non coprire il sapore degli altri elementi.

Il procedimento è semplice. In una padella si scalda l’olio con l’aglio leggermente schiacciato, che va tolto appena dorato, per evitare retrogusti. Si aggiungono i pomodorini tagliati a metà, lasciandoli cuocere con un cucchiaio d’acqua per 7-8 minuti: il tempo necessario a ottenere un sugo leggero ma profumato. La pasta, cotta al dente, viene scolata direttamente nella padella per assorbire tutto il condimento.

A fuoco spento si aggiunge la rucola spezzettata a mano e la mozzarella, lasciata solo scaldare, così da mantenerne la consistenza morbida. Questo passaggio è essenziale per evitare che il formaggio si sciolga completamente e comprometta la freschezza del piatto. Un piccolo trucco consiste nello sgocciolare la mozzarella in anticipo, lasciandola in frigo su carta assorbente per almeno un’ora. Questo evita che rilasci troppa acqua, rovinando l’equilibrio finale.

Chi vuole può aggiungere al sugo qualche cappero dissalato tritato: un dettaglio semplice che arricchisce il profilo aromatico del piatto senza coprirlo. Il risultato è un primo cremoso, equilibrato, con note dolci, amare e lattiginose che convivono perfettamente.

Perfetta anche fredda: la soluzione ideale per picnic e giornate al mare

Un aspetto che rende questa ricetta ancora più versatile è la possibilità di gustarla fredda. Dopo la preparazione, basta farla raffreddare e conservarla in frigo, meglio in un contenitore di vetro con chiusura ermetica, dove può restare fresca per circa 48 ore. Ideale quindi da portare in spiaggia o in un pranzo all’aperto, senza bisogno di essere riscaldata.

La consistenza regge bene anche da fredda, merito degli ingredienti che non soffrono il raffreddamento. La rucola mantiene il suo profumo, la mozzarella resta tenera, i pomodorini non perdono dolcezza. Una soluzione pratica per chi cerca un piatto unico, senza conservanti e senza cotture lunghe, che rispetti il sapore del Sud e la voglia di leggerezza estiva.

Tra le tante versioni moderne, questa conserva ancora lo spirito autentico con cui è nata: pochi gesti, ingredienti veri, e il sole della Puglia che si riflette in ogni forchettata. Non a caso è entrata a far parte del repertorio domestico di molte famiglie non solo in Salento, ma in tutta Italia, specie nei mesi più caldi.