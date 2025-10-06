Se hai del pane raffermo, non buttarlo: oltre a utilizzarlo per ottenere del pane grattugiato, necessario per tantissime ricette, puoi realizzare dei piatti davvero appetitosi sia dolci che salati. Il pane è uno degli alimenti principali della dieta mediterranea e difficilmente manca nelle dispense di tutte le case. Spesso capita di non riuscire a mangiare tutto il pane che si acquista e, oltre a realizzare le classiche bruschette, il pane raffermo può essere utilizzato insieme ai pomodori per realizzare un contorno o un piatto unico.

In pochi, però, sanno che con il pane raffermo si può preparare anche una deliziosa torta al cioccolato. Si tratta di una ricetta semplice, realizzata con quello che c’è in casa e che permette di evitare sprechi in cucina. Per realizzarla basta davvero poco e un pizzico di fantasia.

La ricetta della torta al cioccolato con il pane raffermo: una vera delizia

In cucina non si butta assolutamente niente. Se con la pasta avanzata si può realizzare un’ottima frittata di pasta e la carne può trasformarsi in tante sfiziose polpette, il pane raffermo può diventare una torta di cioccolato perfetta per la colazione o la merenda. Per realizzare la torta di pane al cioccolato non è necessario seguire una ricetta canonizzata perché si parte dal pane raffermo a cui, poi, si aggiungono gli ingredienti presenti in casa come cioccolato, cacao, amaretti e spezie varie.

La torta di pane al cioccolato può essere considerata una ricetta svuota frigo perché, insieme al pane stesso, si utilizza quello che c’è. La prima cosa da fare è prendere il pane raffermo, eliminare la crosta più dura e ridurlo in pezzi. Mettete tutto in una ciotola e per ammorbidirlo versate del latte (potete scegliere il latte che vi piace di più, va benissimo anche quello vegetale) o per una versione più leggera anche dell’acqua.

Lasciate i pezzi di pane in ammollo fino a quando non si ammorbidiscono e assorbono tutto il latte o l’acqua. In questo modo, il pane diventa facilmente lavorabile e potete trasformarlo nella forma che più vi piace. Strizzate il pane con cura per eliminare il liquido in eccesso e aggiungete uno o più uova, lo zucchero e il burro già ammorbidito o fuso.

Amalgamate bene il tutto fino ad ottenere un impasto morbido e aggiungete i pinoli, l’uvetta se vi piace, gli amaretti sbriciolati, il cacao in polvere o la cioccolata a pezzi. Potete aggiungere anche delle spezie come cannella o noce moscata.

Imburrate una teglia e spolverizzate del pane grattugiato: versate l’impasto, livellate bene il tutto e cuocete in forno preriscaldato, mediamente a circa 170 -80°C, fino a quando la crosta non sarà dorata e l’impasto morbido ma asciutto e non secco. Potete conservarla a temperatura ambiente per massimo due giorni.