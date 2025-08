Questo dolce delizioso è destinato soprattutto a coloro che vogliono consumare delle banane avanzate e, per non buttarle via, possono sfruttarle per creare un piatto squisito e che stupisce gli ospiti. A venire fuori è infatti qualcosa di morbido, profumato e unico. Benedetta Parodi ha quindi svelato il procedimento da seguito in uno dei suoi post su Instagram, il social che usa spesso per divulgare le sue conoscenze sulla cucina oltre che per condividere momenti della sua quotidianità.

Il risultato è quindi uno spuntino benissimo che può essere perfettamente servito a colazione, a merenda oppure a fine pasto.

Banana Bread: gli ingredienti per 6 persone

Preparare uno spuntino a base di banana è una soluzione dietetica e proteica, adatta a chi vuole consumare la frutta avanzata e non rinunciare al gusto. Bastano pochi ingredienti e un procedimento semplicissimo per dare vita a questo dolce, ormai molto gettonato sul web grazie ai consigli di Parodi.

Ecco quello che serve:

350 grammi di banane;

2 uova;

120 grammi di zucchero di canna;

120 grammi di olio di semi;

1 pizzico di sale;

1 pizzico di cannella in polvere;

200 grammi di farina;

1 bustina di lievito per dolci;

scorza di limone grattugiata q.b.;

zucchero a velo q.b.

Il procedimento

La prima cosa da fare per preparare il Banana Bread è sbucciare le banane e tagliarle a pezzettoni all’interno di un boccale dai bordi alti. Dopodiché si possono unire le uova, lo zucchero di canna, l’olio di semi, un pizzico di sale e di cannella in polvere e poi frullare tutto con l’aiuto di un mini pimer. Il composto deve essere alla fine liscio ed omogeneo e, in seguito, lo si può trasferire in una scodella molto capiente. Si possono poi unire farina, una bustina di lievi per dolci e una grattata di scorza di limone. Amalgamare il tutto con una frusta a mano, in modo da non formare grumi, e foderare uno stampo per plumcake grande circa 30×10 centimetri con uno strato di carta da forno.

Successivamente si può versare il composto ottenuto e infornare a 200 gradi per i primi 10 minuti di cottura, e poi a 180 gradi per altri 30-40 minuti. Una volta trascorso il tempo necessario, si può fare la prova dello stuzzicadenti per verificare se il banana bread è cotto o se ha bisogno di altra cottura. Qualora fosse pronto, occorre sfornarlo e farlo raffreddare. Infine, si può sformare il dolce con delicatezza, cospargere il tutto con una manciata di zucchero a velo, tagliarlo a fette e gustarlo.