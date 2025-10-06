Con l’arrivo dei primi freddi, si riapre ufficialmente la stagione dei dolci in forno. Il gelato e le varie cheesecake lasciano il posto a plumcake, ciambelloni e torte che richiamano il sapore dei dolci delle nonne a cui sono associati tantissimi ricordi. Quella di oggi, tuttavia, è una torta davvero speciale perché rappresenta la soluzione ideale per chi è alla ricerca di dolci che si preparano in poco tempo senza, tuttavia, rinunciare al gusto inconfondibile della Nutella.

La Nutella o crema spalmabile alle nocciole è amatissima da tutti, adulti e bambini, e oltre ad essere considerata uno degli ingredienti principali della colazione, è ormai diventata anche la base di tanti dolci. Oltre alla classica crostata alla Nutella, si può preparare anche una deliziosa torta nuvola alla Nutella, perfetta non solo per la colazione, ma anche per la merenda.

Torta nuvola alla Nutella: la ricetta che fa impazzire tutti

Soffice, gustosa ed estremamente delicata: la torta nuvola alla Nutella è in grado di conquistare, sin dal primo boccone, chiunque la mangi, anche chi non ama i dolci alla Nutella. Non essendoci una grande quantità di crema spalmabile alle nocciole, infatti, questo dolce è perfetto assolutamente per tutti.

Gli ingredienti sono: