Con l’arrivo dei primi freddi, si riapre ufficialmente la stagione dei dolci in forno. Il gelato e le varie cheesecake lasciano il posto a plumcake, ciambelloni e torte che richiamano il sapore dei dolci delle nonne a cui sono associati tantissimi ricordi. Quella di oggi, tuttavia, è una torta davvero speciale perché rappresenta la soluzione ideale per chi è alla ricerca di dolci che si preparano in poco tempo senza, tuttavia, rinunciare al gusto inconfondibile della Nutella.
La Nutella o crema spalmabile alle nocciole è amatissima da tutti, adulti e bambini, e oltre ad essere considerata uno degli ingredienti principali della colazione, è ormai diventata anche la base di tanti dolci. Oltre alla classica crostata alla Nutella, si può preparare anche una deliziosa torta nuvola alla Nutella, perfetta non solo per la colazione, ma anche per la merenda.
Torta nuvola alla Nutella: la ricetta che fa impazzire tutti
Soffice, gustosa ed estremamente delicata: la torta nuvola alla Nutella è in grado di conquistare, sin dal primo boccone, chiunque la mangi, anche chi non ama i dolci alla Nutella. Non essendoci una grande quantità di crema spalmabile alle nocciole, infatti, questo dolce è perfetto assolutamente per tutti.
Gli ingredienti sono:
- 2 uova (medie)
- 200 g farina 00
- 170 ml panna fresca liquida (o panna vegetale)
- 130 g zucchero
- 120 g Nutella®
- 8 g lievito in polvere per dolci
- zucchero a velo
Prima di dedicarvi effettivamente alla preparazione del dolce, è fondamentale seguire dei passaggi precedenti: per evitare che la Nutella affondi nell’impasto o si secchi troppo in cottura, il segreto è metterla in frigorifero o, meglio ancora, realizzare dei quadrotti di Nutella e congelarli.
Si passa, così, alla questione panna: non va messa liquida nell’impasto ma è necessario montarla. Affinché la panna si monti perfettamente e facilmente, è fondamentale che sia fredda: dopo averla acquistata, dunque, tenetela in frigorifero per qualche ora o, meglio ancora, per tutta la notte.
Si passa, ora, alla preparazione dell’impasto: mettete le uova con lo zucchero in una ciotola e montate il tutto fino ad ottenere un composto spumoso e liscio. Aggiungete poco per volta la panna alle uova e continuate a mescolare con le fruste. Unite anche la farina e il lievito per dolci precedentemente setacciati continuando a mescolare con le fruste.
Continuate ad impastare fino ad ottenere un impasto omogeneo, liscio e denso per poi versare il tutto in una teglia precedentemente imburrata. Mettete il dolce in forno preriscaldato in modalità statica a 180°. Trascorsi i primi 7-8 minuti di cottura, togliete il dolce dal forno e sistemate la Nutella fredda o congelata. Coprite il dolce con carta forno e rimettetelo in forno facendolo cuocere per altri 35-40 minuti.
Al termine della cottura, fate raffreddate e spolverate con dello zucchero a velo! Un dolce davvero strepitoso per la colazione come questa torta furba che non fa ingrassare.