Perfetti per una colazione estiva leggera e gustosa, i biscotti veloci fatti in casa sono un must nelle cucine italiane. In pochi minuti e con ingredienti semplici è possibile realizzare un dolce fragrante e versatile, ideale anche come spuntino o merenda. La ricetta che vi presentiamo si distingue per la sua rapidità e facilità di esecuzione, adatta anche ai meno esperti.

Ingredienti e procedimento per i biscotti estivi veloci

I biscotti rappresentano un elemento fondamentale della tradizione culinaria italiana. Non solo sono un dolce semplice e versatile, ma incarnano anche la storia e la cultura che affondano le radici nell’antichità romana, la cui civiltà ha influenzato profondamente la gastronomia e le abitudini alimentari mediterranee, trasmesse e arricchite nei secoli.

Con questa ricetta, che unisce rapidità e gusto, è possibile portare in tavola un pezzo di questa tradizione, rinnovata con la praticità e l’attenzione per i sapori autentici che caratterizzano la cucina italiana contemporanea.

La ricetta proposta è un perfetto esempio di cucina domestica tradizionale, senza eccessi e con un’attenzione particolare alla genuinità. Si tratta di biscotti semplicissimi arricchiti dalla dolcezza e dal gusto della marmellata. Sanno della genuinità dei prodotti artigianali realizzati in casa dalle nonne. La semplicità è la nota dominante insieme alla facilità di esecuzione. Per preparare questi biscotti veloci servono pochi ingredienti:

– 2 uova

– Zucchero

– Farina

– Lievito in polvere per dolci

– Vanillina

– Olio di semi di girasole

– Marmellata a scelta

Il procedimento è semplice e richiede solo cinque minuti di preparazione attiva. In una ciotola si sbattono le uova con lo zucchero e la vanillina fino a ottenere un composto omogeneo, al quale si aggiunge l’olio di semi. Successivamente si incorpora la farina setacciata con il lievito, mescolando fino a ottenere un impasto lavorabile. Si stende la pasta su un piano infarinato, formando un rettangolo, e si spalma la marmellata su tutta la superficie. Una parte dell’impasto viene grattugiata sopra, creando un effetto “crostata”. Infine si taglia in quadrati e si inforna a 200°C per circa 10 minuti. .

Consigli per una colazione fresca e golosa

È importante scegliere una marmellata non troppo zuccherina, per evitare che il dolce risulti eccessivamente dolce. Per esempio, se si opta per una marmellata di pere, si consiglia di ridurre la quantità di zucchero nell’impasto.

Questi biscotti sono ideali per accompagnare una colazione estiva leggera, magari con un tè freddo o una spremuta fresca. Un’ulteriore idea è spolverarli con zucchero a velo, che esalta il sapore e dona una piacevole nota di dolcezza in più.

La facilità di realizzazione li rende adatti anche a chi si avvicina per la prima volta alla pasticceria casalinga, mentre la possibilità di personalizzare la marmellata o il tipo di farina permette di adattarli ai gusti e alle esigenze alimentari di tutta la famiglia.