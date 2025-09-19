Il sugo ai funghi è uno dei condimenti più preparati in questa stagione, grazie al suo sapore ricco e alla semplicità di esecuzione. Si realizza in meno di mezz’ora con ingredienti freschi e alla portata di tutti: funghi champignon, porcini o misti, rosolati con aglio, olio e prezzemolo, arricchiti dalla polpa di pomodoro. Il risultato è un sugo cremoso, profumato e perfetto per condire pasta, risotti, lasagne, polenta o persino bruschette. Una ricetta che nasce dalla tradizione e che può essere adattata facilmente, anche in versione vegana.

Ingredienti e preparazione passo dopo passo

Per preparare il sugo servono 500 g di funghi freschi, 250 g di polpa di pomodoro, 2 spicchi d’aglio, olio extravergine di oliva, prezzemolo fresco, sale e pepe. La prima fase consiste nella pulizia dei funghi: vanno strofinati con un panno umido senza sciacquarli sotto l’acqua, per non far perdere loro consistenza. Se si usano champignon, si può pelare la cappella, mentre per i porcini o altre varietà non è necessario. Una volta eliminata la parte finale del gambo, si affettano a fette di circa 3-4 mm.

In una padella capiente si lascia insaporire l’aglio schiacciato con l’olio per un minuto a fiamma moderata. Si aggiungono i funghi e li si lascia appassire senza mescolarli subito, così che rilascino la loro acqua e restino carnosi. Dopo pochi minuti si unisce del prezzemolo tritato e si procede con una trifolatura leggera, girando a fuoco medio. Quando i funghi sono ben insaporiti, si aggiunge la polpa di pomodoro, ancora prezzemolo fresco e un filo d’olio. La cottura prosegue per circa dieci minuti a fiamma bassa con il coperchio. Il risultato deve essere un sugo morbido, non asciutto. Alla fine si regola con sale e pepe, e si aggiunge un filo d’olio se serve. Così il sugo ai funghi è pronto per essere utilizzato subito o per essere conservato.

Varianti e consigli utili per conservarlo

Il sugo ai funghi è una base versatile, che può essere adattata a seconda delle preferenze. Con i funghi secchi basta ammollarli in acqua per mezz’ora e seguire lo stesso procedimento. Per chi preferisce una consistenza più cremosa e senza pomodoro, è possibile sostituire la polpa con la panna da cucina, riducendo i tempi di cottura a circa cinque minuti con il coperchio.

Per quanto riguarda la conservazione, questo sugo si mantiene in frigorifero fino a tre giorni, ben chiuso in un contenitore ermetico. Per periodi più lunghi, può essere congelato e consumato entro tre mesi, avendo cura di scongelarlo in frigorifero e usarlo entro 24 ore. Il sugo ai funghi, nella sua semplicità, rimane un grande classico della cucina casalinga, soprattutto in autunno, quando il profumo dei funghi freschi diventa protagonista della tavola. Prepararlo significa portare in piatto un condimento genuino, capace di valorizzare al meglio il gusto intenso di uno degli ingredienti più apprezzati della stagione.