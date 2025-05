Diciamoci la verità, a chi è che non piacciono le cotolette? Si tratta di un piatto più o meno rapido da preparare, e soprattutto gustoso. Lo si può cucinare in tanti modi, aguzzando l’ingegno. Peraltro, è una di quelle pietanze che ovunque ci si trovi richiamano l’atmosfera di casa, una sorta di zona di comfort in cui rifugiarsi.

È peraltro molto semplice da preparare e cucinare, ed è assai gradita da adulti e bambini. Le cotolette, oggigiorno, possono essere di diversi tipi di carne: pollo, vitello, e ci sono anche versioni vegetariane e vegane con melanzane, seitan, soia ecc.

La cotoletta è un piatto tipico del pranzo della domenica, ed è proprio questo ciò che richiama essenzialmente. Basti pensare a quelle belle reunion domenicali con tutti i familiari, in cui ci si racconta com’è andata la settimana, si scherza, ci si confronta.

E nel mentre si beve e si mangia allegramente, si vedono passare le portate più buone, come primi di ogni tipo: dagli gnocchi, ai ravioli, maccheroni alla chitarra o lasagne ecc.

Per secondo, le buonissime cotolette, accompagnate da delle squisite patate al forno. C’è un ingrediente, poi, che rende la cotoletta ancora più gustosa e che fa impazzire gli ospiti. Scopriamo di cosa si tratta, nello specifico.

Con questo ingrediente segreto le tue cotolette saranno ancor più deliziose: di cosa si tratta

La cotoletta è davvero qualcosa di speciale, e a ogni assaggio si ripete la magia, l’esplosione di bontà che essa riesce a suscitare.

La food creator Rossella Maraio, sul suo profilo Instagram, suggerisce una ricetta per cucinare le cotolette, davvero preziosa. E con un ingrediente “magico”, che fa la differenza. Qual è? La passata di pomodoro. Ma come inserirla nella preparazione della cotoletta? Ecco come fare.

Come ci spiega Maraio, bisognerà dotarsi, in primis dei seguenti ingredienti, per fare una cotoletta alla pizzaiola. 400 grammi di petto di pollo, tagliato a fettine sottili, due uova, 100 ml di passata di pomodoro, 80 grammi di pangrattato, 40 grammi di parmigiano, un cucchiaio di origano, e poi sale, pepe e olio.

Dopo aver riunito i vari ingredienti, si può prendere una pirofila in cui inserire dapprima il pangrattato e il parmigiano, poi la passata di pomodoro, e mixarli. In un’altra pirofila, inserire le uova dopo averle sbattute, e intingere la fettina di petto di pollo dapprima nell’uovo e poi nel mix di pangrattato, parmigiano e passato di pomodoro.

Dopodiché, mettere il tutto in una teglia, aggiungere olio sulle cotolette, e mettere il tutto in forno. Il gioco è fatto, non resta che gustarsi questa pietanza.