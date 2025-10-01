Le polpette di zucca e mozzarella sono una preparazione che porta in tavola i profumi tipici dell’autunno. Un piatto vegetariano che si adatta bene sia come antipasto che come secondo, facile da realizzare e capace di mettere d’accordo adulti e bambini. L’ingrediente principale è la zucca, regina indiscussa di questo periodo, cotta in forno per renderla morbida e poi lavorata insieme a mozzarella fiordilatte, pangrattato e formaggio grattugiato.

La preparazione passo dopo passo

Per ottenere un impasto equilibrato si parte dalla cottura della zucca in forno, tagliata a pezzi e insaporita con sale, pepe e un rametto di rosmarino. Dopo circa mezz’ora a 240 gradi, la polpa diventa morbida e facilmente lavorabile. Una volta tolta dal forno viene raccolta in una ciotola, dove si unisce a una mozzarella ben strizzata e sbriciolata. Il composto si arricchisce con pangrattato e Grana Padano DOP grattugiato, amalgamando fino a ottenere una consistenza omogenea.

Da questo impasto si formano le polpette, compatte e regolari, pronte per essere passate in padella con una noce di burro. La cottura veloce permette di ottenere una doratura uniforme e una consistenza morbida all’interno. Il risultato finale è un piatto che profuma di tradizione, capace di trasformare ingredienti semplici in una portata che sa di casa e convivialità.

Il tocco finale che fa la differenza

Un elemento che rende speciale questa ricetta è la crema di mozzarella, ottenuta frullando una mozzarella con un paio di cucchiai della sua acqua di governo, un filo di olio e un pizzico di sale. Questa salsa accompagna le polpette esaltandone il sapore e donando una nota vellutata che bilancia la dolcezza della zucca.

Le polpette possono essere servite calde, appena tolte dalla padella, oppure tiepide, accompagnate da verdure di stagione o da un contorno leggero. Sono ideali per una cena informale, ma anche come piatto da condividere in occasione di un pranzo in famiglia. L’abbinamento tra zucca e mozzarella crea un equilibrio che unisce cremosità e leggerezza, rendendo questa preparazione adatta a diverse occasioni.