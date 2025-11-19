Se vuoi osare una svolta alla classica torta di mele, prova questa versione con le nocciole. Il profumo che invade la cucina mentre cuoce è davvero irresistibile! Soffice, profumata e con quel tocco croccante delle nocciole, questa torta diventa la coccola perfetta per un pomeriggio di relax o una colazione speciale da fare insieme ai bambini.

Torta di mele e nocciole, la ricetta che ti sorprende

La cosa bella di questa ricetta è che è golosa senza essere troppo pesante. L’olio di semi e la farina di nocciole rendono l’impasto morbido e leggero, mentre le mele aggiungono freschezza e dolcezza naturale. Ogni morso è una piccola esplosione di sapore, dolce, profumato di limone e cannella, con la croccantezza delle nocciole a completare il tutto. Io la preparo spesso per stupire amici e parenti, ma anche per coccolarmi in un momento di pausa insieme ai miei bambini. Ed è così facile che non serve essere chef per riuscire alla perfezione.

Ingredienti

400 g di farina tipo 1

2 mele

8 uova

120 ml di olio di semi di girasole

400 ml di latte

260 g di farina di nocciole

180 g di zucchero di canna integrale (o 100 g di eritritolo)

2 bustine e mezza di lievito per dolci

Scorza grattugiata di 1 limone

100 g di nocciole sminuzzate

1 cucchiaio di cannella o estratto di vaniglia (se piace)

Preparazione

In una ciotola capiente sbatti uova, olio e latte con una frusta. Aggiungere lo zucchero e continuare a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo. Unisci la farina di nocciole, la farina, il lievito, la scorza di limone e la cannella (se vuoi). Mescola bene fino a ottenere un impasto liscio e uniforme. Taglia la mela a cubetti puoi lasciare la buccia se è bio e aggiungila all’impasto, distribuendola delicatamente. Rivesti una teglia con carta forno e versa il composto. Decora la superficie con le nocciole sminuzzate, che durante la cottura diventeranno leggermente croccanti. Informa a 180 gradi in forno statico per 35-40 minuti. Controlla la cottura con uno stecchino: se esce asciutto, la torta è pronta. Sforna, lascia intiepidire e gusta la torta tiepida per colazione o merenda. Ti assicuro che il profumo e la morbidezza ti conquisteranno subito.

Puoi aggiungere all’impasto uvetta, pezzetti di cioccolato fondente o sostituire le nocciole con mandorle o noci. Per un tocco ancora più aromatico, prova a spolverare la superficie con zucchero di canna prima di infornare: creerà una leggera crosticina dolce che renderà la torta irresistibile.