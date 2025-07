Con l’arrivo delle giornate calde, cresce il desiderio di dessert che sappiano unire gusto e leggerezza. La torta cremosa al cioccolato senza cottura è la risposta ideale per chi cerca un dolce fresco, dal sapore intenso ma con poche calorie. Ogni fetta contiene solo 190 kcal, rendendola perfetta anche per chi segue un’alimentazione equilibrata o sta attento alla linea. Si prepara in pochi minuti, non richiede l’uso del forno ed è ottima da servire a fine pasto o come merenda rinfrescante.

Un dolce estivo pronto in pochi minuti

Preparare questa torta è sorprendentemente semplice: bastano 15 minuti per realizzare l’impasto e cuocere la base in padella, più qualche ora di riposo in frigorifero. Non servono strumenti particolari né lunghe cotture. Gli ingredienti sono facilmente reperibili e adatti anche a chi vuole evitare lo zucchero raffinato, grazie alla possibilità di usare eritritolo o zucchero di canna.

L’impasto viene cotto in una padella antiaderente per appena 5-7 minuti, poi raffreddato e farcito con una crema a base di ricotta light, formaggio spalmabile e cioccolato fondente. Il tutto è infine completato da una glassa vellutata al cioccolato e panna light, che aggiunge un tocco ancora più goloso ma sempre bilanciato dal punto di vista calorico.

Il protagonista di questa ricetta è il cioccolato fondente, che non è solo un piacere per il palato, ma anche un alleato della salute. Ricco di flavonoidi, contribuisce a migliorare la circolazione e a ridurre il colesterolo LDL, aiutando il benessere del sistema cardiovascolare. Inoltre, stimola il rilascio di endorfine, migliorando l’umore e contrastando la stanchezza mentale.

La combinazione con ricotta e formaggio spalmabile light consente di ottenere una crema morbida e saporita, ma con un contenuto di grassi e zuccheri controllato. Il risultato è un dolce che può essere inserito senza sensi di colpa in un piano alimentare equilibrato, adatto a chi vuole concedersi un momento di piacere senza compromettere i propri obiettivi nutrizionali.

Procedura passo dopo passo

Il primo passaggio è la preparazione dell’impasto. Si setacciano farina, cacao, lievito e bicarbonato in una ciotola, quindi si aggiungono eritritolo o zucchero di canna e zucchero vanigliato, mescolando con una frusta. Si incorpora l’olio e l’acqua, ottenendo un composto omogeneo che si cuoce brevemente in padella con carta forno, a fuoco basso, coprendo con un coperchio.

Nel frattempo si prepara la crema, lavorando insieme ricotta, formaggio spalmabile e burro morbido, e aggiungendo infine il cioccolato fuso a bagnomaria. Il composto, una volta amalgamato, viene spalmato sulla base raffreddata, posta in uno stampo a cerniera rivestito con carta forno.

Dopo circa 2 ore in frigorifero, si passa alla glassa, sciogliendo il cioccolato fondente senza zucchero con panna light fino a ottenere una consistenza fluida e liscia. La glassa si stende delicatamente sulla torta, che torna in frigo per almeno altri 30 minuti.

Il risultato finale è una torta cremosa e fresca, perfetta per affrontare le giornate estive con gusto, senza appesantirsi. Un dessert che coniuga piacere e benessere, pronto a conquistare anche i palati più esigenti.