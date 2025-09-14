Tra le ricette protagoniste di È sempre mezzogiorno, il programma di cucina condotto da Antonella Clerici su Rai1, è arrivata una preparazione che strizza l’occhio all’estate e alle sue materie prime: le frittelle di pomodoro firmate da Daniele Persegani. Dopo i tortelli piacentini, lo chef emiliano ha deciso di concedere il bis con un piatto veloce e saporito, perfetto per non sprecare gli ultimi pomodori di stagione. Una proposta che racconta la sua idea di cucina, fatta di ingredienti semplici e lavorazioni chiare, senza rinunciare alla bontà.

Gli ingredienti e l’impasto delle frittelle

La base della ricetta è rappresentata dai pomodori freschi, tagliati a dadini e privati dei semi, che vengono lasciati scolare con un po’ di sale per eliminare l’acqua in eccesso. Una volta sgocciolati, finiscono in una ciotola insieme a cipolla rossa tritata, feta sbriciolata, farina e lievito istantaneo per salati. Persegani non esclude l’aggiunta di un cucchiaino di zucchero e di un pizzico di cannella, dettaglio che conferisce una nota aromatica insolita al composto.

L’impasto viene lavorato con le mani fino a ottenere una massa omogenea e compatta, pronta per essere arricchita con un trito di erbe fresche come basilico e origano. Un breve riposo in frigorifero serve a dare più consistenza al composto, così che in cottura le frittelle mantengano la loro forma. Questo passaggio è essenziale perché permette di bilanciare i liquidi dei pomodori con la parte secca della farina, evitando che l’impasto risulti troppo molle. Non a caso, Persegani sottolinea l’importanza di eliminare i semi e lasciare i pomodori a scolare, una fase che spesso viene trascurata nelle preparazioni casalinghe.

La frittura e la presentazione del piatto

Una volta pronto l’impasto, si procede con la frittura in olio caldo. Con un cucchiaio si prelevano piccole porzioni, che vengono adagiate in padella e leggermente schiacciate per ottenere una forma uniforme. Le frittelle cuociono fino a doratura su entrambi i lati, assumendo un colore ambrato e una crosticina croccante. Dopo la cottura, vengono scolate su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Il risultato è un piatto dal gusto intenso, dove la freschezza del pomodoro si unisce alla sapidità della feta e alla fragranza delle erbe aromatiche. L’aggiunta della cannella, se scelta, regala un profumo che sorprende e che richiama antiche contaminazioni mediterranee. Le frittelle di pomodoro proposte da Persegani dimostrano come anche una preparazione semplice possa trasformarsi in uno sfizio capace di conquistare il pubblico televisivo. Servite calde, sono ideali come antipasto o come piatto da condividere, mantenendo quella dimensione familiare che caratterizza lo stile dello chef. Ancora una volta, la cucina di casa trova spazio sul piccolo schermo, con un piatto che esalta i prodotti della terra e il piacere della convivialità.