Certi pomeriggi d’estate c’è proprio bisogno di qualcosa si fresco, goloso e perché no, energizzante, per resistere all’afa e al caldo sole d’agosto. Qualcosa di dolce, sicuramente, ma con un po’ di carattere, un poi di brio, qualcosa che non sia il solito gelato in vaschetta insomma.

Basta così unire due piccoli piaceri quotidiani in una sola ricetta per un momento di pura soddisfazione, perfetto a merenda ma anche come fine pasto. Ideale da gustare dopo una giornata al mare oppure da offrire agli amici per una merenda veloce, seduti sotto la fresca ombra di un albero.

Questo semifreddo al caffè è uno di quei dolci che mette d’accordo tutti, sa di gelato, è cremoso, profumato, e ha quella nota intensa che solo il caffè sa dare. Una vera e propria delizia, facile da preparare e non ha bisogno di gelatiera e preparazioni complicate, l’unica pecca è che finisce in un baleno.

Ingredienti (per 6 semifreddi da circa 80 ml l’uno)

Caffè 60 ml

Tuorli (circa 5) 80 g

Zucchero 80 g

Panna fresca liquida 350 ml

Mascarpone 100 g

Per guarnire

Panna fresca q.b.

Cioccolato fondente 50 g

Chicchi di caffè q.b.

Preparazione

Iniziamo preparando lo sciroppo al caffè, basterà versare il caffè in un pentolino, aggiungere lo zucchero e portatelo a bollore, tenendo sotto controllo la temperatura. In questo caso è importante che raggiunga i 121°C, senza superarli, la temperatura dovrà rimanere stabile per pochi secondi, mescolando frequentemente.

Intanto che la temperatura sale, montiamo i tuorli con la planetaria o con uno sbattitore, avviandoli solo quando lo sciroppo sarà quasi pronto. Una volta raggiunta la temperatura adatta di 121°C, versiamo lo sciroppo a filo continuo sui tuorli mentre continuiamo a montarli con le fruste.

Aumentiamo la velocità e lavoriamo il composto finché non sarà spumoso e completamente raffreddato, il risultato dovrà essere una crema gonfia e liscia. Molto simile alle creme di caffè che vanno così di moda in questi periodi così caldi dell’anno, leggera, piena d’aria e soprattutto, buona.

Montiamo ora la panna fresca, lasciandola però semi-montata, aggiungiamo poi il mascarpone e mescoliamo delicatamente con una spatola, cercando di non far smontare la panna. Basta fare movimenti lenti, dal basso verso l’alto, per non smontare il composto e incorporare correttamente il mascarpone, per creare una crema soffice e piena d’aria.

Incorporiamo infine anche la crema al caffè, continuando a mescolare allo stesso modo di prima, con attenzione, fino a ottenere una consistenza uniforme. Trasferiamo il composto in una sac-à-poche e riempiamo circa sei bicchierini monoporzione che andranno adesso dritti, dritti in freezer per almeno cinque ore

Quando sarà il momento di servirli,Una coccola dolce per tutti gli amanti del caffè, perfetta per combattere il torrido caldo estivo senza pensare alla dieta., per ottenere la giusta cremosità da servire a tavola. A parte, montiamo della panna fresca per la decorazione e sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente, sempre come tocco finale della nostra ricetta.

Versiamolo ancora tiepido direttamente sui semifreddi, aggiungiamo un abbondante ciuffo di panna e un chicco di caffè come guarnizione per completare il nostro dolce. Per un tocco in più, potete aggiungere biscotti sbriciolati o granella di pistacchi, ma anche scaglie di cioccolato, ogni cucchiaino sarà un piccolo lusso estivo.