Chiunque cerchi un dessert veloce, senza cottura e adatto alle giornate più calde trova nel tronchetto di biscotti paradiso e nutella una risposta semplice e golosa. Preparato con biscotti secchi, mascarpone, panna da montare e nutella, questo dolce viene servito freddo, dopo un breve passaggio in freezer. Non richiede abilità particolari né lunghi tempi ai fornelli: bastano pochi ingredienti e una ciotola capiente per ottenere un dolce dall’effetto scenico e dalla consistenza cremosa. Adatto per chiudere un pranzo estivo o per una merenda che mette tutti d’accordo, il tronchetto si conserva bene in frigo ed è facile da porzionare.

Preparazione e assemblaggio del dolce

Il cuore del tronchetto è una crema compatta a base di mascarpone, panna fredda e zucchero a velo. Una volta montata, viene alternata a strati di biscotti tipo Oro Saiwa leggermente imbevuti nel latte. Per ottenere un risultato stabile e ben tagliabile, è fondamentale che la panna sia ben fredda e che i biscotti non vengano lasciati troppo a lungo nel liquido, altrimenti si sfaldano.

All’interno di ogni strato di crema viene versata nutella ammorbidita, che si amalgama parzialmente alla farcia e lascia al taglio un effetto variegato. L’utilizzo della pellicola trasparente nello stampo aiuta a estrarre facilmente il dolce una volta trascorso il tempo di riposo. Dopo un’ora di freezer, il tronchetto assume la consistenza ideale per essere glassato e servito.

La glassa finale è una combinazione di panna liquida, burro e nutella, scaldata a fuoco basso fino a diventare lucida e vellutata. Alla fine, una manciata di granella di nocciole aggiunta direttamente nella glassa dona croccantezza e contrasta con la morbidezza interna. Il risultato è un dolce strutturato, ma mai pesante, che si scioglie in bocca.

Quando servirlo e come conservarlo

Il tronchetto può essere preparato anche con un giorno di anticipo, conservato in frigorifero o in freezer. Va servito fresco, ma non troppo ghiacciato: bastano 10-15 minuti a temperatura ambiente prima del taglio.

La forma allungata dello stampo da plumcake permette di ottenere fette ordinate e uniformi, ideali per essere servite a fine pasto o durante feste e merende. La versatilità del dolce consente anche di adattarlo secondo i propri gusti: si possono sostituire i biscotti con frollini al cacao o variare il tipo di crema, magari usando ricotta o formaggi spalmabili al posto del mascarpone.

È un dolce che piace sia ai più piccoli che agli adulti, per il mix di sapori semplici e la freschezza della preparazione. In estate, diventa una valida alternativa a torte più elaborate e può essere personalizzato con frutta secca, scaglie di cioccolato o panna montata extra in superficie.

L’unico accorgimento importante riguarda i tempi di riposo e la temperatura degli ingredienti: panna e mascarpone devono essere ben freddi, e la nutella morbida al punto giusto per evitare che si mescoli troppo alla crema. Così facendo, ogni fetta manterrà il suo aspetto a strati ben visibile, con il giusto equilibrio tra dolcezza, croccantezza e cremosità.