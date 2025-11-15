Stamattina avevo giusto tre ingredienti in frigo e pensavo: “Beh, oggi niente dolce…” E invece, sorpresa delle sorprese, è nata questa torta cremosa che ha conquistato tutti in famiglia al primo assaggio. Non so voi, ma per me il bello della cucina è proprio questo: trasformare cose semplici in qualcosa che ti fa sorridere e sentirti coccolata. Con questa torta ci ho fatto anche merenda coi bambini, e vi dirò se la sono divorata!

Torta cremosa con solo 3 ingredienti

Questa torta è speciale perché è leggera, vellutata e profumata, ma senza sensi di colpa. Si prepara in pochi minuti, senza troppi passaggi complicati, e il risultato è un dessert che resta morbido e cremoso anche il giorno dopo. Una vera coccola per colazione, merenda o anche come dolce a fine pasto, da servire semplice oppure accompagnata da frutta fresca, una spolverata di cacao o un filo di caramello.

Ingredienti

Uova – 10

Latte – 1,5 l

Zucchero – 220 g

Preparazione

Metti le uova in una ciotola capiente e aggiungi lo zucchero. Sbatti energicamente fino a ottenere un composto chiaro e leggermente spumoso. Assicurati che la consistenza sia soffice e omogenea. Questo passaggio è fondamentale per dare aria al dolce e ottenere la giusta cremosità. Aggiungi il latte gradualmente continuando a mescolare: il composto deve diventare uniforme e lucido, senza grumi. Trasferisci tutto in una pirofila leggermente imburrata e inforna a 200 gradi per circa 50 minuti. La superficie sarà dorata e il cuore cremoso, perfetto da tagliare a cucchiaiate o a fette morbide. Lascia raffreddare leggermente prima di servire. Puoi aggiungere una spolverata di zucchero a velo, cacao amaro o frutta fresca per un tocco in più.

Puoi conservare la torta cremosa in frigorifero per 3-4 giorni in un contenitore ermetico: resterà morbida e gustosa. Per chi ama sperimentare, questa base si presta a mille variazioni: aggiungi un cucchiaio di caffè solubile per una versione al caffè, o un cucchiaio di cacao amaro per un dolce al cioccolato velocissimo. Anche qualche aroma come vaniglia o scorza di limone rende la torta speciale senza complicare la ricetta.

Questa torta a tre ingredienti è la dimostrazione che la semplicità può essere incredibilmente golosa. Perfetta per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un dessert casalingo, è anche un’ottima scusa per condividere un momento dolce con chi ami. La prossima volta che aprirai il frigo e troverai solo uova, latte e zucchero, saprai già come trasformarli in magia!