Una ricetta veloce, semplice e saporita, adatta a chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a qualcosa di buono e scenografico. Gli spiedini di gamberi al forno sono la soluzione ideale per una cena leggera, un pranzo estivo, oppure come antipasto nelle occasioni speciali. Si preparano in meno di un quarto d’ora con pochi ingredienti, tutti facili da trovare: gamberi freschi, pangrattato, parmigiano, olio extravergine, salvia, rosmarino. Il risultato? Un secondo piatto profumato e croccante, perfetto anche per chi non ama passare troppo tempo ai fornelli. E con qualche variante possono diventare completamente senza latticini, oppure più agrumati, più speziati, più personalizzati.

Come preparare gli spiedini di gamberi al forno: passaggi rapidi e panatura saporita

Il primo passo, per ottenere un buon risultato, è scegliere gamberi freschi. Devono avere carapace aderente, odore marino e corpo lucido. Una volta acquistati, vanno puliti con delicatezza: si toglie la testa, si rimuove il guscio e si estrae il filo intestinale con uno stecchino. È un gesto veloce ma fondamentale per avere una consistenza tenera e un sapore pulito.

Poi si prepara la panatura aromatica. In una ciotola si mescolano pangrattato fine e parmigiano grattugiato, oppure pecorino per un sapore più intenso. Si aggiungono rosmarino e salvia tritati, sale, pepe e un filo di olio extravergine per compattare il composto. A questo punto si tuffano i gamberi nella panatura e si mescolano con un cucchiaio per ricoprirli bene su tutti i lati.

Quando i gamberi sono pronti, si infilzano delicatamente su spiedini di legno — quattro per ogni bastoncino — e si sistemano su una teglia rivestita di carta forno. Un altro giro d’olio sopra e poi via nel forno caldo a 200°C per 10 minuti, il tempo necessario per farli diventare croccanti fuori e morbidi dentro. Quando sono dorati e profumati, si tirano fuori e si servono subito, caldi.

Come servirli, varianti possibili e quando proporli in tavola

Gli spiedini di gamberi sono perfetti appena sfornati, serviti con un contorno semplice come un’insalata fresca, delle zucchine grigliate, oppure delle patate al forno per un piatto più completo. Ma funzionano benissimo anche in versione finger food: basta tagliare gli spiedini a metà e servirli in un vassoio con una salsa leggera, magari allo yogurt o all’arancia.

Chi vuole può eliminare il formaggio dalla panatura, oppure aggiungere un tocco profumato con scorza grattugiata di limone o arancia. Per un gusto più deciso si possono integrare paprika affumicata, curcuma o peperoncino in polvere. Se si preferisce una versione ancora più leggera, si possono cuocere anche in friggitrice ad aria, con ottimi risultati.

Dal punto di vista nutrizionale, è un piatto ricco di proteine, povero di grassi e adatto anche a chi segue un’alimentazione più bilanciata. Proprio per questo è perfetto in molte occasioni: cene estive all’aperto, pranzi in famiglia, vigilia di Natale, buffet eleganti, ma anche per chi vuole semplicemente variare dal solito secondo.

La cosa migliore di questa ricetta è che non avanza quasi mai. Ma se dovesse succedere, basta scaldarli brevemente in padella o forno e saranno di nuovo fragranti. Ecco perché questi spiedini, oltre a essere buoni, sono anche intelligenti da preparare: fanno scena, hanno sapore, e non ti fanno perdere tempo.