Ci sono quelle ricette che nascono quasi per caso, magari in un pomeriggio tranquillo, e poi diventano un piccolo jolly da usare ogni volta che vuoi qualcosa di speciale senza metterci mezza giornata. La pizza al tegamino, per me, è una di quelle scoperte salvavita: profumata, soffice al morso e con quel bordo croccantino che ti fa venire voglia di addentarla ancora prima che sia uscita dal forno. È semplice, super golosa e soprattutto velocissima. Insomma, perfetta quando vuoi coccolarti con qualcosa di davvero buono o preparare qualcosa di sfizioso col massimo risultato.

Pizza al tegamino super soffice e croccante

Ci metti pochissimo tempo a farla, l’impasto è golosissimo ma la cosa più golosa è proprio il condimento! Lo puoi variare in base alle tue esigenze e gusti. Puoi usare i pomodorini confit, scamorza affumicata, un filo di pesto dopo la cottura o perfino qualche acciuga croccante. Oppure, per restare sul leggero, una semplice margherita fatta come si deve è già perfetta così

Ingredienti

500 g farina ’00’ W270

350 ml acqua

6 g lievito fresco

12 g sale

20 ml olio EVO

Preparazione

Inizi mescolando farina, lievito e 300 ml di acqua: l’impasto comincia subito a prendere forma e sembra quasi invitarti a continuare.

Quando diventa più compatto, aggiungi il sale e un po’ dei 50 ml di acqua rimanenti.

Impastando, sentirai che diventa sempre più liscio sotto le mani, è il segnale che sei sulla strada giusta.

A questo punto puoi incorporare il resto dell’acqua, versandola in due o tre volte.

Non avere fretta, lasciagli il tempo di assorbirla: è proprio grazie a questo metodo che l’impasto verrà super morbido dentro.

L’olio EVO arriva per ultimo, come una carezza finale che rende tutto più elastico e profumato.

Fai un classico giro di pieghe, copri e lascia riposare un’ora a temperatura ambiente.

Trascorso il tempo, dividi l’impasto in 2 panetti da circa 430 g e falli crescere per una mezz’ora: questo passaggio rende la stesura molto più semplice.

Ora arriva il momento che preferisco, ovvero stendere i panetti e adagiarli nelle teglie generosamente unte con olio EVO.

Non avere timore di abbondare, perché proprio l’olio crea quella base croccante che fa innamorare al primo assaggio. Lasciali lievitare per altre due ore, con calma, e poi puoi finalmente condire come vuoi e infornare.

Questa pizza è una piccola magia, croccante sotto, morbida sopra, pronta in poco tempo e con una resa che sembra quella delle migliori pizzerie casalinghe. Ogni volta che la preparo, sparisce in un attimo.