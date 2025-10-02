Le tagliatelle ai funghi porcini sono un classico della cucina italiana, ma ecco una ricetta super gustosa da provare subito.

L’autunno entra in cucina con profumi che avvolgono e sapori che scaldano il cuore. Ci sono ricette che raccontano storie di famiglia e tradizioni, capaci di trasformare un pranzo qualsiasi in un piccolo evento. Tra queste, poche riescono a evocare l’atmosfera della domenica come le tagliatelle ai funghi porcini.

Il profumo che si sprigiona è irresistibile e anticipa la prima forchettata come pochi, ogni morso sprigiona una sensazione di gusto morbida e avvolgente. Le tagliatelle ai funghi porcini sono un piatto semplice ma elegante, perfetto per un pranzo in famiglia o una cena improvvisata con amici.

Questa ricetta conserva ancora il fascino dei sapori tradizionali e il calore della cucina casalinga di un tempo, a metà tra ricetta e ricordo. È un invito a riscoprire ingredienti genuini, a godere del piacere di cucinare e condividere un momento speciale attorno a un tavolo imbastito.

Funghi, tagliatelle e una buona compagnia, aggiungete un aroma che resta nella memoria e il gioco è fatto, un piatto semplice, veloce e irresistibile. A volte basta davvero poco per trasformare un momento qualsiasi in una breve pausa dal caos quotidiano, per concedersi una piccola coccola anche in cucina.

La preparazione inizia con pochi ingredienti, semplici ma di qualità, tagliatelle fresche all’uovo, funghi porcini, aglio, prezzemolo e olio extravergine di oliva. La scelta dei funghi poi è fondamentale, quelli surgelati sono pratici e veloci, ma se li trovi freschi, carnosi e profumati, il risultato sarà straordinario.

Ingredienti:

Tagliatelle fresche all’uovo 200 g

Funghi porcini surgelati 400 g

Aglio 1 spicchio

Prezzemolo 1 ciuffo

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Preparazione:

In un tegame antiaderente, lasciamo imbiondire l’aglio e i gambi di prezzemolo nell’olio caldo, basterà qualche minuto per fargli sprigionare tutto il loro aroma Dopo qualche minuto, togliamo agli e gambi e aggiungiamo i funghi porcini, lasciandoli rosolare senza mescolarli per non abbassare la temperatura dell’olio.

Quando i funghi iniziano a diventare morbidi, aggiungiamo un mestolino di acqua calda per completarne la cottura, creando un condimento cremoso e profumato. Aggiustiamo di sale e mescoliamo con cura ma energicamente e senza fretta, servirà a far incorporare un po’ d’aria nel condimento.

Nel frattempo, portiamo a bollore abbondante acqua salata, per le tagliatelle fresche all’uovo, basteranno 3-4 minuti di cottura per arrivare alla giusta consistenza, leggermente al dente. Scoliamole e trasferiamole direttamente nel tegame con i funghi, mantecando il tutto insieme al prezzemolo sminuzzato, che aggiunge freschezza e colore, per un minuto circa.