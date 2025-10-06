Uova, zucchero, olio, acqua, farina, lievito, vaniglia in polvere e scorza di limone. Con questi ingredienti dai vita a una torta all’acqua davvero squisita, e che è anche di una semplicità assoluta. Non c’è né il latte né il burro, è perfetta per gli intolleranti al lattosio ed è ottima per la colazione. Il segreto per una consistenza soffice? Montare benissimo le uova con lo zucchero, tanto da far diventare il composto bianco e spumoso, facendo così triplicare il suo volume. Per capire se è ben montato, basta rompere 3 uova in una ciotola dalle sponde alte, aggiungere lo zucchero, azionare le fruste elettrice e calcolare 5 minuti. Alla fine il composto risulterà chiaro e leggero.

Alla fine si deve preriscaldare il tutto a 180° C e preparare una deliziosa torta all’acqua. Il risultato è assicurato.

Gli ingredienti

Uova 3

Zucchero 200 gr

Farina 00 300 gr

Acqua a temperatura ambiente 130 gr

Olio di semi 130 gr

Lievito per dolci 1 bustina (16 g)

Vanillina 1

Scorza di limone

Zucchero a Velo

Burro e farina per lo stampo

La preparazione

La prima cosa da fare è rompere le uova in una ciotola, aggiungendo poi lo zucchero. Azionare le fruste elettrice a potenza medio-alta e lavorare il composto per 5 minuti, ottenendo così un impasto chiaro, gonfio e spumoso. Aggiungere la farina 00 ponendola metà per volta e setacciandola. Aggiungere anche la vanillina e il lievito. Mescolare il tutto dal basso verso l’alto, in modo da inglobare in modo parziale le polveri, e completare aggiungendo l’olio e l’acqua. Frullare fino ad ottenere un composto senza grumi e gonfio.

Versare l’impasto in uno stampo da 22 o 24 cm, imburrato e infarinato. Dare qualche colpetto in modo da livellarlo e infornare il tutto a 180° C, con forno caldo statico e per 40 minuti circa. Monitorare la cottura e fare la prova dello stecchino prima di sfornare. Una volta cotta, sfornare la torta all’acqua, farla raffreddare e toglierla dallo stampo. Aggiungere lo zucchero a velo e gustarla. Il consiglio è quello di farla raffreddare prima dell’assaggio e, se possibile, aspettare anche 24 ore per un gusto ancora migliore. Coprirla con pellicola e, in questo modo, si manterrà morbida per 4 – 5 giorni.

Se si desidera farcirla, si possono usare marmellate, creme spalmabili oppure frutta fresca. Per la guarnizione, optare invece per lo zucchero a velo, scaglie di cioccolato, frutta o noci, lasciando spazio alla creatività e alle preferenze personali. In caso di preferenze, si può preparare questa torta anche senza uova, mescolando gli ingredienti secchi e aggiungendo gradualmente acqua e olio.