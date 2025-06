Nelle ultime puntate di “É sempre mezzogiorno” la talentuosa cuoca emiliana Natalia Cattelani ha deliziato il pubblico con una ricetta perfetta per l’estate: i biscotti gelato. Questo dolce, fresco e goloso, rappresenta un’ottima soluzione per affrontare le calde giornate estive, unendo il piacere dei biscotti croccanti con la cremosità di un gelato fatto in casa. Scopriamo insieme come realizzarli e alcuni segreti per renderli ancora più speciali.

Non è estate senza i biscotti gelato: con la ricetta di Natalia Cattelani sono irresistibili

I biscotti gelato di Natalia Cattelani non sono solo un dessert, ma un vero e proprio simbolo di convivialità. Perfetti per essere condivisi durante un pranzo estivo con amici e familiari, rappresentano il modo ideale per rinfrescarsi e deliziare il palato. Grazie alla versatilità degli ingredienti, possono essere personalizzati in base ai propri gusti, sostituendo la crema di pistacchio con altre varianti come crema di nocciole o frutta fresca.

Ingredienti

280 g di farina 0 : la farina 0 è ideale per dolci leggeri e friabili.

: la farina 0 è ideale per dolci leggeri e friabili. 100 ml di panna : è possibile utilizzare panna vegetale non zuccherata o panna da cucina.

: è possibile utilizzare panna vegetale non zuccherata o panna da cucina. 100 g di zucchero a velo : per dolcificare e conferire una consistenza morbida.

: per dolcificare e conferire una consistenza morbida. 80 ml di olio di semi : preferibile un olio neutro per non alterare il sapore.

: preferibile un olio neutro per non alterare il sapore. 10 g di miele : un tocco di dolcezza naturale.

: un tocco di dolcezza naturale. 2 cucchiaini di lievito per dolci : per garantire una buona lievitazione.

: per garantire una buona lievitazione. 2 cucchiai di gocce di cioccolato : per un tocco goloso.

: per un tocco goloso. Vaniglia: per aromatizzare l’impasto.

Per il gelato

400 ml di panna : da montare per ottenere una consistenza cremosa.

: da montare per ottenere una consistenza cremosa. 100 g di mascarpone : per arricchire il gelato e renderlo ancora più cremoso.

: per arricchire il gelato e renderlo ancora più cremoso. 100 ml di latte condensato : per dolcificare e addensare.

: per dolcificare e addensare. 100 g di gocce di cioccolato : da aggiungere per un ulteriore strato di golosità.

: da aggiungere per un ulteriore strato di golosità. 150 g di crema di pistacchio : per un sapore unico e avvolgente.

: per un sapore unico e avvolgente. 100 g di granella di pistacchio: per decorare e aggiungere croccantezza.

Procedimento