Con l’arrivo dell’autunno, torna prepotentemente la voglia di preparare dolci soprattutto per chi ama le torte fatte in casa. Dalla classica torta per la nonna al ciambellone fino al plumcake, perfetti per la colazione e la merenda, sono davvero tante le ricetta da poter fare a casa per stupire, ogni volta, amici e parenti.

Tra i dolci più amati, tuttavia, spicca sicuramente la crostata che, alla marmellata, al cioccolato e alla frutta, mette tutti d’accordo. Quella di oggi, poi, è particolarmente golosa ed è perfetta per chi, nei dolci, non ama il burro. La base di questa crostata, infatti, è una frolla preparata con olio e non con burro e quindi adatta anche a chi preferisce dolci più leggeri ma ugualmente gustosi.

La ricetta della crostata senza burro ai frutti di bosco di Daniele Persegani

Ogni giorno, nello studio di “É sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici viene affiancata da chef e pasticceri che preparano piatti super golosi che i telespettatori provano a rifare a casa. Una delle ricette che ha conquistato maggiormente il pubblico è quella di Daniele Persegani che ha proposto una crostata ai frutti di bosco, perfetta per diventare il dessert di una cena tra amici ma anche per festeggiare un’occasione importante come un compleanno.

Gli ingredienti per realizzare la base della crostata sono:

380 g farina di farro

200 g zucchero di canna

90 ml acqua

1 bustina di lievito per dolci

scorza di limone

vaniglia

50 ml olio di semi

50 ml olio evo

Per la crema, gli ingredienti sono:

350 ml latte

100 g cioccolato fondente

5 tuorli

100 g zucchero

30 g amido di riso

vaniglia

Per la farcitura:

500 g frutti di bosco misti

zucchero a velo

La prima cosa da fare è preparare la base della crostata mettendo in una ciotola l’acqua, lo zucchero, i due oli e gli aromi, ovvero scorza di limone grattugiata e vaniglia. Mescolate il tutto con una forchetta e poi aggiungete la farina ed il lievito per dolci amalgamando il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo. Mettete l’impasto tra due fogli di carta forno e stendete il panetto con il mattarello ad uno spessore di circa mezzo cm.

Mettete tutto in frigorifero e, nel frattempo, dedicatevi alla preparazione della crema. Scaldate il latte e, in una ciotola, mettete lo zucchero e i tuorli e mescolate con una frusta. Aggiungete, poi, l’amido e la vaniglia e mescolate ancora. A questo punto aggiungete il latte caldo, mescolate e continuate la cottura, sempre mescolando, sul fuoco.

Spegnete, unite il cioccolato tritato e mescolate fino a farlo sciogliere totalmente. Fate raffreddare la crema e, nel frattempo, cuocete la frolla in forno caldo a 170° per 25 minuti coprendo la base con un foglio di carta forno e del sale grosso da togliere solo negli ultimi minuti di cottura.

A questo punto potete farcire la torta versando sulla base di pasta frolla la crema al cioccolato e i frutti di bosco o con la frutta che più vi piace. Potete completare la farcitura anche con una spolverata di zucchero a volo.