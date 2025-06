Con l’arrivo del caldo, cresce la voglia di piatti freschi, leggeri e facili da preparare, capaci di esaltare la stagionalità degli ingredienti. Una delle ricette più apprezzate è l’insalata di pasta con verdure grigliate e feta, proposta che combina semplicità, colore e sostanza. Versatile e gustosa, può essere servita fredda o tiepida, e si presta a infinite varianti secondo i propri gusti o la disponibilità di verdure. È perfetta per pranzi estivi, picnic, buffet o cene all’aperto, rappresentando un’ottima idea per riutilizzare avanzi di grigliata e proporre un pasto completo e bilanciato.

Ingredienti semplici, freschi e di stagione

La base di questa preparazione è costituita da pasta di grano duro (270 grammi), meglio se in formati corti come penne o fusilli, capaci di trattenere bene i condimenti. Le verdure grigliate scelte sono quelle tipiche dell’estate: zucchine, melanzane e pomodorini datterini, da tagliare e insaporire con un filo di olio extravergine d’oliva, origano fresco e aglio.

A completare il piatto ci sono 150 grammi di feta greca, che dona una nota sapida e cremosa capace di contrastare con equilibrio la dolcezza delle verdure arrostite. La feta è una fonte preziosa di proteine e calcio, elemento che rende l’insalata adatta anche a chi segue un’alimentazione vegetariana o ipocalorica. L’utilizzo dell’aglio fresco nel pacchetto di alluminio, dopo la grigliatura, consente di mantenere le verdure morbide e profumate.

Un altro punto di forza di questa ricetta è la possibilità di personalizzare gli ingredienti, aggiungendo ad esempio peperoni, cipolla rossa, basilico, rucola o menta, oppure sostituendo la feta con un altro formaggio fresco.

Dalla griglia all’insalatiera: un procedimento veloce e senza errori

La preparazione dell’insalata è intuitiva. Si parte dalle verdure, da lavare, asciugare e tagliare. Le zucchine e le melanzane si affettano a rondelle di medio spessore, mentre i pomodorini si dividono a metà. Tutto viene condito con olio e origano prima di passare alla grigliatura, che può avvenire su piastra, barbecue o bistecchiera.

Una volta cotte, le verdure vengono salate e avvolte in un foglio di alluminio con aglio fresco, così da favorire la formazione di aromi e la consistenza morbida. Mentre le verdure riposano, si cuoce la pasta in acqua salata, scolandola al dente e passandola sotto acqua fredda per bloccare la cottura e mantenerla compatta. Si condisce con un filo d’olio per evitare che si incolli.

A questo punto si procede unendo le verdure tagliate a pezzetti e la feta a cubetti, mescolando con delicatezza per amalgamare i sapori. Si può servire subito oppure lasciar riposare in frigo per un’ora, in modo da intensificare l’aroma.

Chi non possiede una griglia può ottenere un risultato analogo usando una semplice padella rigata. Questo rende la ricetta accessibile a chiunque, anche senza attrezzature specifiche. Inoltre, il piatto è perfetto per preparazioni in anticipo, ideale per giornate intense o pranzi fuori casa.