Scrivo sul web dal 2003 e lavoro nel digital publishing occupandomi di contenuti editoriali e strategie SEO. Ho studiato informatica umanistica all’Università di Pisa, un percorso che unisce tecnologia, linguaggio e comunicazione. Negli anni ho sviluppato progetti editoriali e contenuti online con un approccio che combina analisi dei dati, esperienza sul campo e attenzione alla qualità della scrittura.