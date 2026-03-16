Le zeppole di San Giuseppe sono uno dei dolci più amati della tradizione italiana, preparate soprattutto per la festa del papà. La versione classica prevede crema pasticcera e amarena, ma esiste anche una variante ancora più golosa: quella al cioccolato.
La base resta la stessa, una morbida pasta choux che in forno si gonfia formando la tipica ciambella. A cambiare è la farcitura, che diventa una crema vellutata al cacao capace di rendere il dolce ancora più ricco e intenso.
Il risultato è una zeppola soffice e profumata, perfetta per chi ama il cioccolato e vuole portare in tavola una versione diversa di questo dolce simbolo della tradizione.
Ingredienti per circa 10 zeppole
Per la pasta choux
- 250 ml acqua
- 100 g burro
- 150 g farina 00
- 4 uova
- 1 pizzico di sale
Per la crema al cioccolato
- 500 ml latte
- 3 tuorli
- 100 g zucchero
- 40 g amido di mais
- 120 g cioccolato fondente
- 1 cucchiaio cacao amaro
Per decorare
- amarene sciroppate
- zucchero a velo
Preparazione
- Versa l’acqua in un pentolino insieme al burro e al pizzico di sale e porta quasi a ebollizione finché il burro è sciolto.
- Aggiungi la farina tutta insieme e mescola energicamente con un cucchiaio di legno finché l’impasto diventa compatto e si stacca dalle pareti della pentola.
- Trasferisci l’impasto in una ciotola e lascialo intiepidire.
- Incorpora le uova una alla volta mescolando bene fino a ottenere un composto liscio e morbido.
- Trasferisci l’impasto in una sac à poche con bocchetta a stella.
- Forma le zeppole su una teglia rivestita di carta forno creando delle ciambelle.
- Cuoci in forno statico a 180 gradi per circa 25-30 minuti finché risultano gonfie e dorate.
- Nel frattempo prepara la crema al cioccolato. In una casseruola scalda il latte.
- In una ciotola monta i tuorli con lo zucchero, poi aggiungi l’amido di mais e il cacao amaro.
- Versa il latte caldo a filo mescolando, poi rimetti sul fuoco e cuoci finché la crema si addensa.
- Aggiungi il cioccolato fondente tritato e mescola finché si scioglie completamente.
- Lascia raffreddare la crema coprendola con pellicola a contatto.
- Quando le zeppole sono fredde farciscile con la crema al cioccolato usando una sac à poche.
- Completa con un’amarena e una spolverata di zucchero a velo.
Le zeppole di San Giuseppe al cioccolato sono una variante irresistibile del dolce tradizionale. La pasta soffice e la crema intensa al cacao creano un contrasto perfetto che conquista subito al primo morso. Sono ideali per festeggiare il 19 marzo oppure per portare in tavola un dessert goloso capace di mettere tutti d’accordo.